اتفق السودان والكويت أمس على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وعلى خطط لتمارين مشتركة. وقال رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بعد مباحثات مع نظيره السوداني ان هذه الزيارة تأتي لاستكمال التعاون العسكري الذي بدأ العام الماضي لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته قال رئيس الاركان المشتركة السوداني الفريق اول ركن عماد الدين عدوي إن العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين تشهد تطورا مستمرا. واعلن عدوي عن خطط لتمارين عسكرية مشتركة لرفع الاستعداد القتالي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ووصل الفريق الركن محمد الخضر امس السبت برفقة مدير التدريب اللواء طيار ركن انور المزيدي وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي لعقد مباحثات مع وزير الدفاع السوداني ورئيس الاركان المشتركة.

يشارك الخضر خلال زيارته للسودان والتي تعد الثانية من نوعها في احتفالات الكلية الحربية السودانية مساء أمس بتخريج دفعات جديدة من الضباط بينهم عدد من الضباط الكويتيين اكملوا فترة تدريبهم بالسودان.