الكويت… والكويت وموريتانيا

محمد محفوظ أحمد علي

محمد محفوظ أحمد علي

أول ما تبادر إلى ذهني وأنا أحضر تفاصيل هذا الملتقى الدولي والإنساني الذي استنفرته دولة الكويت لنجدة أشقائها العراقيين، تحت عنوان «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة بناء العراق»، هو قول فارس العرب عنترة بن شداد (525-608م):

«لا يحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ

ولا يَنالُ العُلى من طبعهُ الغضَبُ».

أجل، فإن الكويت التي مرت بظلم غاشم استهدف كيانها، قد انتصرت فسَمَت على الأحقاد وسلِمت من العُقد، ولم تأخذ أشقاءها وجيرتها العراقيين بما فعل السفهاء منهم.

فطوال محنة العراق الذي هددت الحروب ثم الإرهاب كيانه أيضا، وقفت الكويت مع شعبه في محنته وقدمت المساعدة والنجدة الفورية والرعاية الإنسانية لضحايا الإرهاب والتهجير في كل مكان من أرض الرافدين.

واليوم ها هي تتجاوز تلك المستويات الإغاثية المباشرة إلى مستويات أعلى وأعمق وأكثر نفعا وأبقى أثرا وهي إعادة إعمار العراق، بما تعنيه من بناء لما تهدم وإصلاح لما انكسر… من أجل مساعدة هذا البلد العريق في تجاوز محنته، والعبور إلى نهضة شاملة يخدم نفعُها التنمية والسلام والاستقرار في العراق نفسه وفي المنطقة كلها.

لقد رأيت في هذا المؤتمر مستوى عظيما من تجاوب وإقبال الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الكبرى في العالم، بفضل جهود دولة الكويت وما تتمتع به من نفوذ ومصداقية.

وحتى على الصعيد التنظيمي والترتيب الفني، أبدع المنظمون واستطاعوا وضع برنامج مركز لهذا الحدث الذي يتكون في الواقع من مؤتمرات عدة متزامنة ومستويات متصاعدة من اللقاءات والنقاشات والغوص في لجج البحث عن حلول جذرية لمعاناة العراقيين الطويلة… ليصل بسلاسة وإحكام إلى ما وصل إليه من النجاح وبشائر المشاركة…

مسيرة في الريادة والتميز

أردت بهذه المقدمة، التي يفرضها حدثُها البارز، أن أقدم مثالا حيا من الواقع على رسوخ قَدم دولة الكويت وقيادتها الإنسانية الحكيمة في بناء التضامن العربي، بالأفعال لا بالأقوال فقط.

ففي عالمنا العربي كان الجميع يرفعون شعارات التضامن العربي؛ ولكن ذلك التضامن في الغالب لا يخلو من شوائب الاعتبارات «الأيديولوجية» قبل أن تظهر عليه أعراض الأمراض السياسية أو تنسفه العواصف الديبلوماسية!

لكن دولة الكويت، منذ قيامها، ظلت مخلصة لمبادئ التضامن العربي، متسامية عن تلك الأغراض الأنانية، قوية الإحساس بهموم ومشكلات شعوب أمتها العربية الإسلامية، تبذل معروفها للجميع من دون منٍّ ولا أذى.

والواقع أن تميز الكويت في سياساتها الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء، لم تأت من فراغ.

فهي الدولة العربية الأكثر استقرارا وانسجاما ما بين قياداتها التاريخية الحكيمة وشعبها الوفي. ولذلك كانت على الصعيد الذاتي السباقة عربيا والفريدة إقليميا في بناء المؤسسات الدستورية والممارسات الديمقراطية، بإنشاء مجلس الشورى الذي سيصبح مجلس الأمة، في أوائل القرن الماضي.

وفي التميز ذاته انفردت الكويت بنهضة ثقافية وإعلامية عميقة الجذور، عكستها صحافتها المهنية المتنوعة وإنتاجها التعليمي والأدبي والفني…ففي الكويت صدرت أشهر وأنجح المجلات والدوريات قبل انصرام القرن التاسع عشر، لتشكل نواة وتجربة لازدهار الصحافة والإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما… بعيد انتصاف القرن العشرين.

كما كان لتجارب النوادي الأدبية والديوانيات الاجتماعية دورا مهما في هذا النهوض والتميز الثقافي والإعلامي بالكويت.

وعلى صعيد التعليم الحديث كانت الكويت السباقة في المنطقة الخليجية بمدرستيها الشهيرتين المباركية (1911م) والأحمدية (1921م) وكلا التسميتين نسبة إلى شيوخ الإمارة الحاكمة في الكويت من أسرة آل الصباح العريقة.

العلاقات الموريتانية- الكويتية

ومن تلك المدارس الرائدة بعطائها العلمي في منطقة الخليج العربي كلها، نتبين أولى بذور العلاقات بين موريتانيا، أو بلاد شنقيط كما كانت تعرف، وبين الكويت!

فرغم أن الشناقطة كانوا يأتون للحجاز حجاجا فيرجعون أو «يجاورون» فقد وصل منهم سفراء علم وتدريس إلى الكويت في أوائل القرن العشرين.

ونذكر على رأس هؤلاء العلامة محمد أمين بن فال الخير الحسني الشنقيطي (1875-1932م) مؤسس ورئيس مدرسة النجاة في «الزبير» (البصرة)، فقد أقام قبل ذلك في الكويت وتولى التدريس في المدرسة المباركية في عهد الشيخ مبارك الصباح. وكانت له بعد ذلك علاقات علمية وصداقة خاصة مع الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي ترأس بنفسه حفل تكريم مهيب أقامه النادي الأدبي في الكويت للشيخ الشنقيطي سنة 1924.

وهناك شنقيطي آخر هو العلامة محمد محمود التندغي الذي مر بالكويت، وربما درَّس فيها لفترة وجيزة قبل أن يلتحق بمَلك العراق فيصل بن الحسين الهاشمي (1883-1933) في بغداد، مدرسا ومفتيا، ثم يهاجر إلى الأردن.

كان هذا في عهد دولة الكويت، قبل أن تقوم الدولة الموريتانية المستقلة سنة 1960، ويطلق اسمها على تلك البلاد ذات البداوة العالمة التي كانت تعرف ببلاد شنقيط، والمغرب الأقصى… وحين استقلت موريتانيا عن فرنسا، لم تكن فيها منشآت ولا أي شيء من مقومات الدولة الحديثة، بل كان معظم جيرانها يعارض استقلالها ويطالب بها، وبخاصة المغرب الذي منع انضمامها إلى جامعة الدول العربية لسنوات عدة!

وكانت الكويت في هذه المرحلة أولى الدول العربية التي تصل موريتانيا وتقدمها للأشقاء كبلد عربي، عبر إعلامها الطموح؛ حيث نشرت مجلة «العربي» الكويتية تحقيقات ميدانية عن الدولة الموريتانية الحديثة أبرزت فيها بعض معالمها وعروبتها الصريحة الفصيحة؛ مما كان له الأثر في لفت انتباه العرب إلى تلك البلاد النائية واكتشاف ملامحها وتاريخها وإنتاجها العلمي العربي الغزير.

ما لبثت العلاقات الديبلوماسية أن اختصرت المسافات الطويلة بين الكويت ونواكشوط، فكانت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الموريتاني المؤسس المختار ولد داداه، بداية تعاون وترابط أخوي قوامه بذل الكويت السخي لموريتانيا ومساعدتها الكبيرة في مجالات التنمية المختلفة.

ويمكن القول من دون مبالغة إن الكويت كانت البلد العربي الأول الذي كسر احتكار فرنسا والدول الأوروبية للتدخل في برامج التنمية، حيث بَنت دولة الكويت ومولت مؤسسات «الصباح» التي ما تزال شهرتها وصيتها الطيب قائمين بين الناس. وهي: «مستشفى الصباح» و»فندق الصباح» بنواكشوط العاصمة، و»مستشفى الصباح» في مدينة تجكجة التي كانت معزولة في ذلك الوقت.

وفي الوقت نفسه استقبلت مؤسسات التعليم والتكوين الكويتية في السبعينيات طلابا ومتدربين موريتانيين من ذوي الثقافة العربية كان لهم نصيب معتبر في فك الحصار الذي تفرضه ثقافة المستعمر الفرنسية على غالبية الموريتانيين ممن تقتصر دراستهم في ذلك الوقت على المدارس التقليدية (المحضرة) وعلومها الشرعية والعربية.

وفي مجالات تمويل البرامج التنموية وإنشاء البنى التحتية ظلت الكويت تقدم بواسطة الصندوق الكويتي للتنمية، وغيره من مؤسسات التمويل العربية والدولية، مساعداتها السخية إلى الدولة الموريتانية، كما مولت مباشرة بواسطة هيئاتها الإنسانية والخيرية الكثير من المشاريع والبرامج الإغاثية والاجتماعية والإسلامية التي انتشرت في كل أنحاء موريتانيا، متصلة بالمستحقين مباشرة.

وكما تعرضت الكويت للعدوان والاحتلال العسكري الغاشم سنة 1990، فقد تعرضت من النظام الديكتاتوري الموريتاني الحاكم في ذلك الوقت لموقف ظالم وجائرة تمثل في السكوت على ذلك العدوان داخليا، ومحاباته بوقاحة وشناعة على المستوى العربي بخاصة.

ولم يكن ذلك الموقف الانتهازي لنظام ولد الطائع إلا إحدى الثمار السيئة لسياساته الخاطئة التي لا تقيم وزنا للقيم الأخلاقية الموريتانية ولا للمصالح العمومية، مثل إقامته لعلاقات ديبلوماسية منكرة مع «إسرائيل» وهي علاقات بالطبع لم تتجاوز قصره الرئاسي!

وهذا محل ذكر ميزة أخرى لدولة الكويت وقياداتها الحكيمة، ألا وهي موقفها الثابت من الكيان الصهيوني؛ ذلك الموقف الذي لم تؤثر عليه الأحداث الخطيرة التي تعرضت لها، ولم تستهوه أو تزحزحه المواقف العربية التي استخفتها أوهام «السلام» ومزاعمه فأقبلت على أنماط متفاوتة من التطبيع والعلاقات الصريحة أو الاتصالات المخفية مع دولة الاحتلال، وكلها علاقات لم تُجدِ نفعا للفلسطينيين المقتَّلين والمشردين، ولم تقرب السلام.

لا يزال موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، من العدو الصهيوني خلال مؤتمر سان بطرسبورغ الأخير، محل اعتزاز على ألسِنة الموريتانيين كافة، وفخرا وإشادة في مجالسهم وكتاباتهم في شتى وسائل الاتصال الاجتماعية.

وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي عادت العلاقات الموريتانية- الكويتية إلى سابق دفئها وقوتها؛ حيث قام صاحب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بزيارتين اثنتين لموريتانيا في عهد الرئيس الحالي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (2010 و2016)، وتم توقيع عدد مهم من اتفاقيات التنمية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الشعبي تحتضن الكويت جالية موريتانية نخبوية تساهم في قطاعات التعليم والأوقاف وغيرهما.

كاتب صحافي موريتاني