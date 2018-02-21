يوسف عبدالكريم الزنكوي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

معاجم اللغة كلها ومعها المفتي “غوغل” كلهم يقولون: إن كلمة مواطن تعني الشخص الذي يبني وطنا، وليس ذاك الذي يجلب العمالة من الخارج ليبنوا له وطنه، ثم يملأ مكتبة الإعلام بشتى الأغاني مفاخرا بوطنه ووطنيته. وبناء على هذا التعريف دعونا نسأل: هل حقا يساهم الكويتي في بناء وطنه بنفسه؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، أنظر حولك في منطقتك السكنية، فقد صارت من الأمور المعتادة بل والطبيعية أن ترى سيارة تتجول في إحدى مناطق السكن النموذجية، ثم تقف ليترجل منها وافدان يرتديان بنطلونا وقميصا أو تي شيرت ويحملان معهما بضعة أوراق وصندوقا صغيرا (عدة الشغل) ويدخلان محولا كهربائيا أو ليفتحا محول تلفون صغيرا على قارعة الطريق ليعبثا به. وإذا ما سألهما أحد من سكان المنطقة ادعيا أنهما من الشركة الفلانية التي فازت بمناقصة قراءة العدادات مثلا، أو ينتميان إلى الشركة العلانية التي حصلت على مشروع تبديل محولات التلفونات القديمة واستبدالها بالفايبر أوبتكس.

أنت لا تدري بنوايا هؤلاء الأشخاص الحقيقية سواء كانت نوايا سليمة أو إرهابية، لأنهم كلهم يحملون بطاقات مدنية تشير إلى أنهم يتبعون شركة معينة ولكن لا يوجد إثبات أن هذه الشركة وموظفوها هم المخولون بدخول محولات الكهرباء ولا هم المعنيون بإصلاح محولات التلفونات. ومثل هؤلاء العمال المتجولين بين الأحياء السكنية كثيرون، فمنهم عمال إصلاح المجاري وأعمدة النور وعمال النظافة و…. و…. والقائمة تطول بمهن كان الكويتيون يقومون بها من قبل كالنجار والحداد والبناء والكناس وغيرهم. واليوم تنازل كل الكويتيين عن هذه المهن للوافدين لأن رواتبها متدنية لا تشجع الكويتي على القيام بها، كما أن الحكومة هي التي شجعت الكويتي على العمل المكتبي من جهة وشجعت الوافدين على دخول البلاد للعمل في شتى الأعمال الحرفية الميدانية من جهة أخرى، رغم أن الكويتي عمل بهذه المهن من قبل، وهو قادر اليوم على القيام بها ولكنه وبسبب وفرة المال صار الوافد وكيل المواطن لبناء الكويت نيابة عنه. وإذا ما طلع علينا كويتي حرفي يعمل طباخا أو نجارا أو عاملا هبت وسائل الإعلام المحلية لتتحدث عنه وكأنه شخص غريب الأطوار نزل عليهم من كوكب آخر.

ومع ذلك، يفاخر الكويتيون أنهم ساهموا في بناء الكويت الحديثة، وهم في واقع الحال لم يلمسوا طابوقة واحدة، ولا بنوا حائطا واحدا، ولا رصفوا ممرا واحدا، ولا أقاموا عامود نور واحدا. لأن من يبني بلدنا هم الوافدون الذين يعمرون وطننا، أما أنا وأنت يا أيها الكويتي فنحن مواطنون بالوكالة. نعم بفلوسنا نجلب سواعد أجنبية، ولكن لا نبني وطنا، لأن السواعد الأجنبية هي التي تبني. وخذ على هذه الشاكلة مهنا أخرى يقوم بها من أولها إلى تاليها الوافدون، أما الكويتي فدوره جلب الخبرات والعمالة، أما الخبرة الميدانية فكثير منهم «لا يعرفون وين الله قاطهم». وإذا كان هناك من يظن أنني حددت حديثي بمهن ذات رواتب متدنية فقط فهو مخطئ، ذلك لأن الكثير من الأطباء الكويتيين أنشأوا عيادات ومراكز علاجية يعمل فيها أطباء واستشاريون غير كويتيين. كما أن الكثير من القانونيين فتحوا مكاتب استشارات قانونية يعمل فيها محامون واستشاريون قانونيون غير كويتيين، حتى المؤذنون غير كويتيين ويؤذنون بلغة أو بلكنة عربية غير مفهومة، ويطلع لي واحد يطالب بإعفاء المؤذنين وخطباء وأئمة المساجد من البصمة لأنهم يقومون بأعمال سامية.

وإزاء هذا الوضع المزري، لا أدري ماذا كان يعمل الكويتيون طوال الخمسين سنة الماضية من عمر الاستقلال لإعداد الكويتيين للقيام بوظائف كثيرة إدعوا منذ فجر الاستقلال أنهم صادقون في تكويتها، وهو كذب صريح لأن الوظائف كلها، إن لم تكن أغلبها، كانت كويتية في السابق، ولكن وفرة المال هي التي قلبت حياتنا رأسا على عقب، ليبني بلادنا غيرنا ونحن نتفرج. الغريب أن مشكلة صغيرة وتافهة مثل مشكلة العمالة الفلبينية – ولا أقول مشكلة وظائف أخرى يقوم بها وافدون كالأطباء أو المهندسون أو القانونيون – بثت الرعب في قلوب سيدات المجتمع وأصحاب المطاعم منذ أكثر من شهر حتى يومنا هذا والحكومة عاجزة عن حل المشكلة أو حتى إيجاد البديل. وبعد كل هذا يفاخر الكويتي زورا وبهتانا ببنائه وطنه.

شصاير فينا؟!:

من رئيس القسم لي حَد الوزير

نادر اللي له نوايا صالحه

ناقة الديره اتركوها في الهجير

وعقْب حَلْب الديد… قالوا «مالحه»!

أصغر مْوظف… إلى أكبر مدير

منهو ما خلّاها «عِزْبه» لصالحه؟!

«كالحه» هذي الليالي يا عشير

واقرا في القاموس معنى «الكالحه»!!

في أوضح من الشاعر «وضاح»؟؟

اعلامي كويتي