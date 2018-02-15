الكويت يهزم برقان ويتصدر دمج «اليد»

كتب – خالد العنزي:

تصدر فريق العميد الاول لكرة اليد ولاول مرة ترتيب فرق دوري الدمج برصيد 24 نقطة وبفارق الاهداف عن السالمية الثاني، وذلك بفوزه اول امس امس على برقان بنتيجة 36-21 «الشوط الاول 19-10» بختام مباريات الاسبوع الثالث عشر على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية، وادار اللقاء الحكمان الدوليان جاسم السويلم واحمد المطوع، وهي الخسارة الرابع لبرقان بالدوري والثالثة على التوالي بعد خسارته آخر مباراتين من السالمية وكاظمة، ولا يزال الفريق على رصيده السابق 16 نقطة بالمركز الخامس.

جاءت المباراة من جانب واحد، حيث سيطر لاعبو «الابيض» على مجربات اللقاء بكل سهولة، رغم مقاومة حارس برقان محمد بويابس الذي تألق كثيرا الا ان دفاع الفريق لم يساعده بالصورة المطلوبة، كما تألق من برقان ايضا سعد السالم الذي اغلب اهداف الفريق، وغاب عنه الحارس فهد كرم الذ تعرض للاصابة بالغضروف امام السالمية بالاسبوع الـ12 ، ويعالج كرم حاليا اصابته التي قد تبعده عن بقية مباريات الدمج على ان يعود بالدوري الممتاز اذا ما تأهل برقان.

اما الكويت، فقد جرب مدربه الجزائري سعيد حجازي جميع اللاعبين ولعب بثلاث تشكيلات طوال اللقاء لضمانه النتيجة بما فيهم الاخوين محمد وخالد الغربللي ومشعل سويلم والحارس احمد الفرحان.

من ناحية اخرى، خرج لاعب يد كاظمة ابراهيم الامير، من المستشفى الاميري مساء اول من امس، بعد ان نقل اليه لاصابته بالرقبه بالدقيقة الـ17 من الشوط الثاني خلال مباراة فريقه مع السالمية والتي انتهت بفوز مستحق للبرتغالي على السماوي بنتيجة 22-17 والتي على اثرها تم نقل اللاعب للمستشفى وهو بحالة اغماء الا ان الاطباء اجروا اللازم معه وخرج بعدها بساعتين.

وتقام مباريات الاسبوع الـ14 قبل الاخير ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلين حيث يلتقي فيها برقان والتضامن، الساحل والجهراء، خيطان والقرين، العربي والشباب، اليرموك والنصر، الفحيحيل والصليبخات، الكويت وكاظمة.

وكانت فرق الكويت والسالمية وكاظمة قد ضمنت التأهل الى الدوري الممتاز، فيما تبقت بطاقتان تتنافس عليها فرق الصليبخات وبرقان وخيطان والقرين.