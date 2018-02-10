“الكي جونغ” يسحب الطاقة من حولك لتنساب بداخلك

هناك أيام نشعر فيها بالتعب والتثاقل ولا تفلح اكواب القهوة في انعاش طاقتنا ونصبح في حالة من العوز الشديد لمزيد من الطاقة لكننا لا نعرف كيف يتحقق ذلك ولكن الخبراء وضعوا لنا مجموعة من الطرق البسيطة لاستعادة العافية و تعزيز الطاقة وطرد الكسل والتراخي نقدمها لك عزيزي القارئ.

تقليل المشروبات الغازية

هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكر ولا فائدة غذائية لاجسامنا وهي وان قدمت لنا بعض الانعاش المؤقت الا ان النتائج بعد ذلك مزيد من النعاس او الصراع ويمكنا استبدال هذه المشروبات بالشاي الاخضر للاهمية الغذائية والصحية.

الكي جونغ Qi Gong

ممارسات رياضية صحية قديمة آتية من الصين تمزج بين التنفس وبين الوقفة المعتدلة بالقامة المنتصبة مع حركات تعزز الطاقة في اجسامنا ويمكن ممارستها في الاندية الرياضية وكذلك في المنازل وتعمل هذه الرياضة على تخفيض ضغط الدم وتحقيق الهدوء النفسي والراحة من خلال الحركة وتنظيم التنفس العميق الذي يأخذ الشهيق كانما يأخذ من الطاقة الكونية لان الكي جونغ تعتبر ان الطاقة موجودة حولنا في كل مكان وما علينا الا ان نتصل بها من خلال ممارسات وتمرينات هذه الرياضة الصينية القديمة.

طريقة الممارسة

– قف في اي مكان وحرك ذراعيك على جانبيك ثم حركها الى اعلى واسفل.

– قف منتصبا وقدميك متباعدتان واثني ركبتيك قليلاً وضع ذراعيك الى جانبك وخذ نفساً عميقاً من البطن وعليك ان تلاحظ ان معدتك ترتفع قليلاً مع الشهيق.

– مع التنفس التالي ارفع ذراعيك قليلاً ومع الشهيق العمق على ذراعيك ان تتخذا شكل القوس ثم انزل بذراعيك امام جسمك دون ان تلمسه ومع انهاء الزفير تعود ذراعيك مرة اخرى الى جانبيك.

– كرر هذه الحركات 3-4 مرات وتخيل صدرك يشعر بانه

خفيف ومع الزفير ستشعر ان الطاقة قد انتقلت الى منطقة الجذع.

– تخيل انك تحصل على الطاقة من الهواء اثناء الشهيق ثم تدخل الى جسمك مع الزفير.

– هذا الاستنشاق للهواء او لنقل للطاقة من حولك ليس مجرد تنفس عميق بل هو وعي بالتنفس ووعي بالطاقة من حولك وهذا الوعي يدخل بالطاقة الى اعماقك.

– هناك تمرينات مختلفة لرياضة Qi Gong لكن الاساس فيها هو سحب الطاقة من الهواء الجوي وتعميق احساسك بالتنفس وانعاش الجسم حتى يستعيد حيويته المفقودة.