اللجنة الأولمبية الروسية دفعت غرامة الـ15 مليون دولار

بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) (أ ف ب) -دفعت اللجنة الاولمبية الروسية غرامة الـ15 مليون دولار التي فرضتها عليها اللجنة الاولمبية الدولية عندما استبعدتها في ديسمبر الماضي، وذلك بحسب ما اعلنه امس مصدر مقرب من الملف.

وتعتبر تسوية هذه العقوبة احد المعايير التي ستأخذها اللجنة الاولمبية الدولية في الاعتبار السبت لاعلان قرارها رفع الايقاف من عدمه عن اللجنة الاولمبية الروسية.

وقال مصدر مقرب من الكلف: “الغرامة تمت تسويتها”.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قررت في 5 ديسمبر الماضي ايقاف اللجنة الاولمبية الروسية بسبب نظام التنشط الممنهج للدولة الروسية، مما حال دون مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وقررت اللجنة الاولمبية الدولية في الوقت نفسه توجيه دعوات إلى عدد معين من الرياضيين الروس الذين تم انتقاؤهم بعد دراسة مشوارهم وسجلهم الرياضي بدقة من قبل أخصائيين أكدوا أنهم “نظيفين”. وخلصت اللجنة الاولمبية الى السماح بمشاركة 168 رياضيا روسيا في اولمبياد بيونغ تشانغ تحت العلم الاولمبي.

وتجتمع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية بعد ظهر السبت المقبل لبحث احتمال رفع ايقاف اللجنة الاولمبية الروسية. وقبل ذلك، سيقدم تقرير “مجموعة التنفيذ” التي شكلتها اللجنة الاولمبية الدولية لمراقبة سلوك الرياضيين الروس المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية الحالية.