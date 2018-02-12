عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس اجتماعا فرعيا ناقشت خلاله اقتراحات بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، واستمعت إلى آراء ممثلي وزارة العدل بشأنها لكنها أرجأت التصويت إلى اجتماع مقبل لعدم توافر النصاب.

وأوضح رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن الاقتراح الأول مقدم من النائب محمد الدلال، ويهدف إلى خفض الكفالة من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار، وخفض عدد المحامين المطلوب توقيعهم على عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية من 3 محامين إلى محاميين اثنين فقط.

وبين السبيعي أن الاقتراح الثاني مقدم من النائب يوسف الفضالة ويتعلق أيضا بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، لتنظيم سلطتها في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بحيث يتم الفصل بالطعون قبل موعد الانتخابات الجديدة بأسبوع او عشرة أيام، مؤكدا أن اللجنة رأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية ووجاهته.

وأكد أن الاقتراحين جديران بالاهتمام، وسيتم استكمال مناقشتها والتصويت عليهما في اجتماع اللجنة في ٢٠ الجاري، معربا عن أمله في إقرار قانون تعارض المصالح في الاجتماع نفسه.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة إنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اقتراحه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وكان هناك استحسان كبير من أعضاء اللجنة للمقترح، ولكنهم يرون إجراء بعض التعديلات على المدد وصياغة القانون.

وأكد الفضالة أن هذه التعديلات مقبولة بالنسبة له إذا كانت تخدم الهدف العام، وهو أن إرادة الأمة يجب ألا تبطل إلا بالشكل الذي رسمه الدستور عن طريق سمو الأمير، مبينا أن هناك توافقا كاملا على المقترح من قبل اللجنة والحكومة ممثلة بمستشاري وزارة العدل الذين حضروا لكن الاختلاف كان على المدد فقط.