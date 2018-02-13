اللعيبي: 4 مليارات دولار من التكرير والبتروكيماويات

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن العراق بحاجة إلى 4 مليارات دولار لاستثمارات جديدة في مجال المنتجات المكررة والبتروكيمياويات، والمعروفة باسم «قطاع المصب».

واستعرض الوزير العراقي خلال مؤتمر عن إعادة إعمار العراق، خططا لزيادة طاقة التكرير للعراق على مدى الأعوام العديدة القادمة، حيث قال إن بغداد تخطط لتعزيز طاقة إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022 من 5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

ووفقا لوزارة التخطيط العراقية تحتاج البلاد، التي شهدت دمارا كبيرا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

وتستند هذه التكلفة، بحسب وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، إلى دارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، مشيرا إلى أن الحجم الكلي للأضرار والخسائر بالعراق بلغ 45.7 مليار دولار.