أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن أسبوع المرور الخليجي الموحد 2018 يقام تحت شعار “حياتك أمانة” وتستمر فعالياته من 11 إلى 15 مارس الجاري، لافتاً إلى أنها تتضمن العديد من الأفكار المتنوعة للتوعية المرورية التي تهدف إلى سلامة مستخدمي الطرق، وليس التركيز على تحرير المخالفات.

وأوضح أن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تسبقها توعية مرورية انطلقت تتضمن أفكار ابتكارية جديدة عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد مطبوعات باللغتين العربية والإنكليزية تتضمن أهم النصائح المرورية كما تم استخدام العديد من النوافذ الإعلامية الأخرى لتوصيل الرسالة التوعوية.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور والجهات الداعمة من القطاعات الحكومية والأهلية، داعياً كافة شرائح المجتمع إلى التعاون لنشر التوعوية المرورية التي تصب في سلامة مرتادي الطرق وتقليص عدد الحوادث والوفيات والإصابات والخسائر الناجمة عنها.

والجدير بالذكر أن أسبوع المرور الخليجي الموحد انطلق منذ عام 1984 ومستمر حتى تاريخه بالتوعية والإرشاد.