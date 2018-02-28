رام الله – وكالات: كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، عن وجود توجه لدول الاتحاد الأوروبية نحو التفاوض مع الإدارة الأميركية لإقناعها بتعديل بنود ما يعرف بـ”صفقة العصر”، التي تعتزم واشنطن طرحها قريباً.

وقال إن “التعديلات من المفترض أن تتضمن بنوداً جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان”.

وأضاف إنه تم التوافق مع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على أن تشرع بتحركها (التفاوض مع الإدارة الأميركية) قبل أن تعلن واشنطن خطتها للسلام عبر الصفقة التي يتم الحديث عنها، وذلك للحيلولة من دون رفضها (من الجانب الفلسطيني).

وأكد أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض رؤيته للسلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين، مضيفاً إنه “من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بالحديث عن حل الدولتين من دون اتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عنه”.

ودعا إلى “حظر التعامل المباشر أو غير المباشر مع المستوطنات بما فيها دخول منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي”.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، أنه لن يكون ممكناً إقامة علاقات طبيعية بين الجانب العربي وإسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ودائمة وإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء أب الغيط مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف.

من ناحية ثانية، طالب عشرات الفلسطينيين أمس، بإغلاق المكاتب الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية الأميركية في فلسطين، احتجاجاً على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع المشاركون خلال وقفة نظمت أمام “البيت الأميركي”، التابع للقنصلية الأميركية في رام الله، لافتات منددة بالسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال أمين عام “حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية” مصطفى البرغوثي، إن استمرار فتح الممثليات والمكاتب التابعة للولايات المتحدة “غير مقبول بعد موقفها بشأن القدس، وانحيازها للاحتلال”.

على صعيد آخر، أعيد أمس، افتتاح كنيسة القيامة في مدينة القدس، بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام، احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على الممتلكات الكنسيّة في المدينة.

وقال أمين مفتاح كنيسة القيامة أديب جودة الحسيني “أغلقنا الكنيسة الأحد الماضي، بناء على قرار رؤساء الكناس، وأعدنا اليوم (أمس)، افتتاحها بناء على قرارهم أيضاً”.