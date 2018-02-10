المالكي يدعو لإجراء إصلاحات شاملة في النظام السياسي العراقي

بغداد – وكالات: أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أمس، ضرورة إجراء عملية إصلاح شامل في بنية النظام السياسي العراقي الذي أصابه الخلل بسبب الطائفية.

وقال خلال لقائه وفدا جامعيا، “إن العراق سيكون مقبلا على مرحلة مهمة تتطلب حشد الجهود لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة بعد الانتصارات التي تحققت على تنظيم داعش الإرهابي، لذلك يجب أن تأخذ النخب والكفاءات العلمية والأكاديمية دورها في بناء الدولة”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أن الإجراءات التحقيقية قائمة بخصوص الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا في خانقين، وتجري بمتابعة وإشراف شخصي منه، مشددا على أن القانون سيطبق بقوة على المجرمين.

وقال في بيان، عقب تفقده أمس الواقع الأمني بقضاء خانقين وناحية جلولاء في ديالى، ولقاء المسؤولين فيهما، “إن القانون مسؤوليتنا، وسيطبق بقوة على المجرمين، ولن نسمح لأي شخص أو جهة بتجاوزه تحت أي ذريعة أو ادعاء”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية حاضرة في خانقين وجلولاء وجميع مناطق العراق وستعمل على تعزيز الأمن ومحاربة الظواهر الإجرامية”، بينما أعلنت قيادة شرطة ديالي، اعتقال ثلاثة من المشتبه بوقوفهم وراء الجريمة.

ميدانيا، لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، بعبوة ناسفة جنوب بغداد، زرعها إرهابيون بالقرب من سوق شعبي في ناحية اليوسفية.

في غضون ذلك، أعلنت قوات “الحشد الشعبي”، التصدي لهجوم شنه تنظيم “داعش” على الحدود العراقية السورية، موضحة في بيان “إن قوات اللواء الـ29 تصدت للهجوم في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية”، ومشيرة إلى أن الهجوم جاء انطلاقًا من الأراضي السورية، واستخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف صاروخية، حيث استمرت الاشتباكات ساعات، وأسفرت عن إصابة عدد من عناصر الحشد.

على صعيد متصل، كشف مصدر أمني، مقتل ثلاثة من عناصر “الحشد العشائري” وإصابة ثلاثة آخرين، بهجوم شنّه مجهولون فجر أمس على حاجز أمني، شرق تكريت، ويعتقد أنه من تنفيذ “داعش”.

من جانبها، أحبطت القوات الأمنية هجوما لمسلحين حاولوا اقتحام مقر فوج لشرطة محافظة الأنبار، حيث تم اعتقال ثلاثة من المهاجمين.

بدوره، أفاد مصدر أمني باعتقال المعاون الأمني لولاية الأنبار في تنظيم “داعش”، خلال محاولته الدخول لمحافظة كركوك، موضحا أنه هرب إلى سورية وتمكن بعدها من الذهاب إلى تركيا ليشرف على علاج العناصر الإرهابية هناك، وعاد قبل أيام ودخل مدينة الموصل وعند دخوله لكركوك أمس، تم اعتقاله.

من جانبه، أعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالي عبدالخالق العزاوي، إحباط هجوم لتنظيم “داعش” على نقطة مرابطة للحشد العشائري في محيط قرية البوبكر المحررة شمال بعقوبة.

من جانبها، أعلنت الاستخبارات العسكرية، تفجير عبوات وأحزمة ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين في محافظة نينوى، تم التوصل لها وفق معلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى ضبط ثمانية أحزمة ناسفة وستة عبوات جاهزة للتفجير.