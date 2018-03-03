خطة ستراتيجية يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد يُحاسب عليها المجلس الجديد

كتب – بلال بدر:

علمت “السياسة” من مصادر مطلعة أن وزير المالية د. نايف الحجرف يتجه لإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بالكامل، على أن يتضمن التشكيل عضوين اثنين يمثلان الهيئة العامة للاستثمار .

وحسب المرسوم الأخير الصادر في ديسمبر الماضي فإن وزير المالية يقوم بالإشراف على الناقل الوطني ولديه صلاحيات تعيين أو إقالة مجلس إدارة الشركة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بعد أن كانت تبعيتها في عهدة وزير الشؤون والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح

وحسب المصادر فقد تقدم أعضاء مجلس إدارة “الكويتية” باستقالاتهم للوزير الحجرف منذ أكثر من شهر، خصوصا بعد إسناد الإشراف على الشركة ل “المالية” صاحبة اليد العليا على “الكويتية” كوّنها تمتلك أصول الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مرجحة أن تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بالكامل في غضون الأسبوعين المقبلين.

ويتألف مجلس الإدارة الحالي للخطوط الكويتية من سامي فهد الرشيد رئيسا، وعضوية كل من: إيمان محمد الحميدان، إبراهيم عبدالله الخزام، ماهر داود السردي، طارق جعفر الوزان، وفاء بدر العثمان، وجميعهم تقدموا باستقالاتهم للوزير الحجرف.

إلى ذلك أفادت مصادر المالية، أن الوزير الحجرف وبعد ان ينتهي من تشكيل مجلس الإدارة، بعيدا عن الحسابات والمصالح السياسية والضغوط التي تُمارس من جهات مختلفة، سيضع الوزير الخطوط العريضة للمجلس الجديد والتي تهدف بدورها إلى العمل بجدية على تطوير الناقل الوطني من خلال خطة ستراتيجية يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد تشتمل على إعادة هيكلة إدارية من شأنها تجديد دماء الهيكل الإداري خلال المرحلة المقبلة للوصل بالطائر الأزرق إلى المنافسة التي ما زال يفتقد إليها حتى الآن رغم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحديث الأسطول بطائرات ارباص وبوينغ جديدة، ونوهت المصادر أنه ستتم محاسبة المجلس الجديد على الخطة فور الانتهاء من المدى الزمني لها.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي الحالي ابراهيم الخزام يواصل عمله ويقوم بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل المجلس الجديد، خصوصا وان الوزير تلقى تقريرا من هيئة الاستثمار يفيد بتوصية اللجنة الثلاثية المستقلة – والمعنية باختيار شخصية من بين الشخصيات التي تقدمت لنيل المنصب – بالإبقاء على الخزام كما نشرت “السياسة” قبل أسابيع، غير أنها أشارت إلى أن تسمية الرئيس التنفيذي يعود إلى تقدير الوزير بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.