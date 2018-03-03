اللجنة المالية والإقتصادية ترفض بالاجماع استحداث منصبي وكيلي الوزارة السياسي والتنفيذي

اللجنة أيدت ما ذهبت إليه «التشريعية» وأقرت شغل المنصب 4 سنوات

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة وعددها (6).

وذكرت اللجنة في تقريرها أن المشروع المقدم يهدف إلى وضع أسس وقواعد عامة لتولي هذه المناصب لكي يشغلها أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من مواكبة التطورات في مهارات القيادة الإدارية وتحمل أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الضمانات المطلوبة فيمن يشغل المركز الوظيفي القيادي.

وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى إنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولي إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين بالتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، كما يشمل تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية.

وقالت : إن الاقتراحات بقوانين تهدف في مجملها إلى تنظيم التعيين في الوظائف القيادية في الدولة بإرساء نظام جديد وقواعد تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية لشغل هذه الوظائف العامة لما لها من دور في الارتقاء بالأداء الإيجابي الوظيفي من خلال حسن اختيار القائمين والمشرفين على هذه المناصب، وذلك بوضع قواعد وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وتساهم في ارتقاء دولة الكويت في المؤشرات الدولية.

وأكدت أن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس متشابهة حيث تضمنت في مجملها الأحكام الأساسية للقانون، بينما جاء الاقتراح بقانون السادس برأي جديد باستحداث منصب قيادي وهو وكيل الوزارة السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي وتم تعريف كل منهما.

واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية رقم (32) الذي انتهت فيه بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والرابع والخامس، وعدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون السادس.

من جهتهم أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية بأنه تمت معالجة القضايا كافة المتعلقة بالقياديين بموجب المرسوم رقم (111) لسنة 2015 والمرسوم رقم (296) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 1979/04/04 بشأن الخدمة المدنية بما تضمنه من مواد (وعددها 3 مواد) سواء تم استبدالها أو إضافتها للمرسوم رقم (15) لسنة 1979، حيث تتضمن كل ما يتعلق بالقياديين من حيث التعيين وشروطه، وكذلك التجديد ومبرراته بالإضافة إلى وضع نظام تقييم أداء القياديين، والذي صدر تنفيذا له قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2015 مبينا كل ما يتعلق بتقييم الأداء وإجراءاته والتظلم منه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 979 في شأن الخدمة المدنية (تنظيم التعيين في الوظائف القيادية).

ولفتت الى ان من أهم تلك التعديلات أن يكون للمعين خدمة سابقة لا تقل عن 15 سنة أمضى السنوات الخمس الأخيرة منها في الجهة العامة المعلنة وفي المجال ذاته ، وأن يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذات المدة.