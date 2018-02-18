أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور أن الحكومة غير جادة في تقديم وإقرار البديل الستراتيجي، معتبرا أن غياب الوزراء المعنيين عن حضور اجتماع اللجنة أمس والذي كان مقررا أن يناقش البديل أبلغ دليل على عدم الجدية.

واضاف عاشور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، للأسف الشديد اليوم غاب الوزراء المعنيون وغابت الجهات المعنية المرتبطة وكذلك الشركة المكلفة بتقديم دراسة بشأن موضوع البديل الستراتيجي.

وقال: شخصيا كان لدي تحفظ على البديل الستراتيجي بسبب عدم جدية الحكومة في تطبيق القانون خصوصا بعد خروج الشيخ محمد العبدالله فالحكومة تقدم المشاريع لكن لا نرى جديتها في المتابعة ، ولو كانت هناك جدية لكان هناك تحرك جدي للقوانين التي يقدمها النواب والحكومة على حد سواء.

وأضاف: ناقشنا في اللجنة مشروع البديل ونؤكد أن الوضع الحالي لموظفي الدولة يفترض ألا يمس، وهناك اكثر من استثناء لجهات عديدة من البديل الستراتيجي، ولو كانت هناك جدية لما إستثنت اي جهة.

وقال «لا يمكن ان اوافق على البديل قبل ان أرى التفاصيل مثل السلم الوظيفي وغيره، وهذا الامر غير موجود في القانون المقدم، ولهذا لا يمكن ان نعطي تفويضا على بياض للحكومة يمكّنها من اتخاذ ما تراه الحكومة في هذا الجانب.

وتابع «يجب قبل التفكير باقرار البديل ان تقر قوانين مهمة مثل قانون التوصيف الوظيفي وايضا قانون تعيين القياديين، وإيضا يجب توجيه القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين في هذا القطاع لا سيما وأن الحكومة لديها نسبة في بعض الشركات.

وشدد على أنه ليست هناك جدية واضحة من الحكومة لاقرار القانون والدليل عدم حضور الحكومة والاكتفاء بحضور مسؤول قانوني في ديوان الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشه القانون في ظل عدم تقديم الوثيقة الاقتصادية.