كتب – محمود شندي:

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية تسجيل الكويت عجزاً مالياً بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 2.74 مليار دينار (9.15 مليار دولار) وذلك خلال الـ10 أشهر المنتهية في يناير السابق.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة امس أن العجز سجل 1.46 مليار دينار قبل تحويل 10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.27 مليار دينار.

وتابع التقرير، أن الإيرادات العامة سجلت 12.7 مليار دينار تمثل 95.3% من المقدر تحصيله في موازنة عام 2018-2017 والبالغ 13.3 مليار دينار.

واظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات النقطية المسجلة في الـ10 أشهر المنتهية بختام يناير السابق بلغت 11.54 مليار دينار (38.6 مليار دولار)، كما أن إجمالي الإيرادات النفطية لتلك الفترة يمثل 98.5% مما قدر لها في موازنة عام 2017-2018 عند 11.71 مليار دينار (39 مليار دولار).

وشكلت إجمالي الإيرادات المسجلة بالفترة من مطلع أبريل السابق ونهاية يناير 2018 نحو 95.3% من جملة الإيرادات المحصلة في تلك الفترة والبالغ 12.72 مليار دينار (42.5 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الـ10 أشهر 1.18 مليار دينار تمثل 72.4% مما قدر بالموازنة العام عند 1.63 مليار دينار، بحسب التقرير.

وعلى مستوى المصروفات فقد سجلت الكويت بالفترة من مطلع أبريل 2017 وحتى يناير الماضي 12.74 مليار دينار مصروفات للجهات الحكومية، والتي تمثل 71.3% من المقدر إنفاقه والبالغ 19.9 مليار دينار.

وأوضحت المالية، أن البيانات لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق وذلك بسبب تأخر بعض الجهات الحكومية في الانتهاء من إجراءات نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة.

ويبلغ عجز الموازنة المتوقع في موازنة 2017-2018، نحو 7.9 مليار دينار بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة.

اجمالي الايرادات والمصروفات والعجز للادارة المالية للدولة للفترة 1/4/2017 (بالمليار دينار)

اجمالي الايرادات 12٫72

اجمالي المصروفات للجهات الحكومية 12٫71

الالتزام 1٫47

احتياطي الاجيال القادمة (10٪ من اجمالي الايرادات الفعلية) 1٫27

فائض/ عجز الفترة قبل خصم احتياطي الاجيال القادمة (1٫46)

فائض/ عجز الفترة بعد خصم احتياطي الاجيال القادمة (2٫73)