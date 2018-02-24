المبادرة العربية هي الطريق الصحيح لإحلال السلام

د. عبدالله راشد السنيدي

د. عبدالله راشد السنيدي

منذ احتلال اسرائيل للأراضي العربية في حرب 1967 م لم تنفذ قرارات المجتمع الدولي التي تطالبها بالانسحاب منها من تلقاء نفسها وذلك بسبب تساهل المجتمع الدولي معها، وبالذات الولايات المتحدة الاميركية، مع انه سبق لمجلس الامن الدولي ان اصدر قرارات في حالات أخرى ونفذت فورياً، وهو أمر يتعارض مع المنطق، إذ يتطلب الأمر ان تكون قرارات هذا المجلس الذي يمثل مع الجمعية العامة المجتمع الدولي على درجة واحدة من الموضوعية والمساواة والعدالة، فهذا التساهل والتعاطف مع إسرائيل، هو الذي شجعها على المماطلة والتراجع عن تنفيذ القرارات الدولية مع ان إسرائيل كانت قبل قيام حرب 1967، تتمنى السلام مع العرب، حيث كانت لا تطلب منهم سوى الاعتراف بها ولكن موقفها تغير جذريا بعد احتلالها للأراضي العربية، بعد انتصار العرب في حرب 1973، الذي أعطى العرب ومصر بالذات موقفا معنويا جيدا أدى الى تحريك عملية السلام وخضوع إسرائيل للأمر الواقع حيث دخلت مع مصر في مفاوضات أدت الى انسحابها من سيناء نهائيا سنة 1982، أرغمت إسرائيل مرة أخرى للدخول في عملية السلام عن طريق مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد سنة 1991، والذي أدى الى دخول إسرائيل في مفاوضات سرية مع الفلسطينيين ما أسفر عن اتفاق اوسلو سنة 1993 والذي على أثره عادت القيادة الفلسطينية الى فلسطين ودخلت إسرائيل بموجب هذا الاتفاق في مفاوضات مع الفلسطينيين أدت الى انسحاب إسرائيل من عدد من المدن الفلسطينية، ومنها رام الله ونابلس وأريحا والخليل.

وبعد تعثر عملية السلام لسبب داخلي إسرائيلي،طرحت المملكة العربية السعودية مبادرتها لإحلال السلام، والتي تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وعودة اللاجئين حيث تطالب هذه المبادرة بانسحاب إسرائيل من بقية الأراضي المحتلة سنة 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تضم المسجد الاقصى الشريف وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية، مقابل اعتراف العرب بإسرائيل كدولة في المنطقة والتعايش معها،وقد كان رفض إسرائيل لهذه المبادرة موقفا مستغربا، رغم أنها أصبحت مبادرة عربية بتبني القمة العربية التى عقدت في بيروت سنة 2002 لها، باعتبار أن هذه المبادرة تعطي كلاً من العرب. بمن فيهم الفلسطينيون، وتعطي إسرائيل ما يريدون من السلام فهي تعطي الفلسطينيين ودول المواجهة العربية حق استعادة أراضيهم المحتلة سنة 1967، وتعطي إسرائيل الأمن والسلام والتعايش مع جيرانها العرب، كما ان هذه المبادرة تتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة ، ونخلص مما تقدم الى ان المبادرة السعودية التى اجمع عليها العرب وأصبحت مبادرة عربية هي الطريق الصحيح لاحلال السلام بين العرب واسرائيل إن كانت إسرائيل جادة بالفعل في الوصول لحل لهذا النزاع المزمن.

والله ولي التوفيق،

كاتب سعودي

ssnady592@gmail.com