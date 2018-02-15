المبارك استقبل التويجري والفوزان

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مستقبلا رئيس وأعضاء مجلس الخطوط الوطنية

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف امس الدكتور حمد التويجري ورئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية علي الفوزان وأعضاء مجلس الادارة.