المبارك استقبل التويجري والفوزان

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استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف امس الدكتور حمد التويجري ورئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية علي الفوزان وأعضاء مجلس الادارة.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –