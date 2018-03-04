المبارك استقبل الجبوري

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف امس رئيس مجلس النواب في الجمهورية العراقية الدكتور سليم عبدالله الجبوري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وسفير الكويت لدى جمهورية العراق سالم الزمانان.