المبارك استقبل سفراء كوبا وتركيا وفرنسا والهند

استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس كل على حدة سفير جمهورية كوبا لدى الكويت فيرناندو بيريز مازا وسفيرة الجمهورية التركية عائشة هلال سايان كويتاك وسفيرة الجمهورية الفرنسية ماري ماسدوبي وسفير جمهورية الهندك جيفار ساغار.

حضر المقابلات رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.