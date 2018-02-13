استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس الرئيس التنفيذي لمجموعة سيمنس جو كيزر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سموه البارونة نيكولسون أف وينتربورن والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

واستقبل سموه وزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنجلينو الفانو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سموه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية جورجيا ميخائيل جانيليدزة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وحضر المقابلات رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.