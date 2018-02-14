أقام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس مأدبة غداء على شرف الوفود الرسمية المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

من جهة اخرى استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي وذلك على هامش المؤتمر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق سالم الزمانان.