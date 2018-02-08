المبارك تفقد مركز البحيث الحدودي

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة تفقدية إلى مركز البحيث الحدودي حيث اطلع على آخر الاستعدادات الأمنية والتجهيزات التقنية والإدارية في المركز.
ورافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات في وزارة الداخلية.
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