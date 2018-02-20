المبارك تلقى مسكوكة تذكارية من البنك المركزي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء أمس في قصر بيان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث اهدى سموه مسكوكة تذكارية احتفاء بالذكرى الخمسين “اليوبيل الذهبي” لانشاء بنك الكويت المركزي.