المبارك تلقى مسكوكة تذكارية من البنك المركزي

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استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء أمس في قصر بيان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث اهدى سموه مسكوكة تذكارية احتفاء بالذكرى الخمسين “اليوبيل الذهبي” لانشاء بنك الكويت المركزي.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –