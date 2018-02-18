«المتحدة للتأمين» تطلق وثيقة جديدة للتأمين الصحي بالتعاون مع «إكسا بي بي»

وقعت الشركة المتحدة للتأمين اتفاقية في مجال التأمين الصحي مع شركة «إكسا بي بي انترناشيونال البريطانية» وذلك خلال احتفال بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وعدد من السفراء والديبلوماسيين ورواد قطاع التأمين الكويتي.

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين يوسف فريح الحربي أن وثيقة التأمين الصحي التي ستطلقها الشركة بالتعاون مع شركة أكسا سوف تغطي الكويت وكافة دول العالم ، وتتضمن خمسة انظمة مختلفة للتأمين الصحي على الأفراد والعائلات والشركات او المؤسسات المختلفة ، حيث تبدأ من 100 ألف دينار وتصل الى 750 الف دينار ، يدفع المستفيد سنويا مبلغا يبدأ من 400 دينار ويتزايد بحسب قيمة التغطية مؤكدا ان اسعار الوثيقة مناسبة جدا للفرد والاسرة مقارنة بغيرها من السوق.

وأضاف الحربي ان الوثيقة هي الاولى من نوعها خليجيا لما تشمله من مزايا غير متوفرة في مثيلاتها من الوثائق التي تطرحها اي شركة اخرى ، منوها الى ان «اكسا بي بي « شركة رائدة عالميا وتمتلك خبرة عريقة في مجال التأمين ، وتسعى جميع الشركات المحلية الى الدخول في تحالف معها لما تمثله من ثقل دولي لا يستهان به واضافة تسويقية.

وتوقع الحربي ان يستقطب هذا المنتج شريحة كبيرة من السوق التأميني الكويتي خلال فترة وجيزة ، مضيفا ان حامل الوثيقة لا يحتاج الى استخراج تأمين صحي في حالة سفره للخارج فهي تغني عن هذا الاجراء تماما طوال فترة سريان الوثيقة

بدوره قال رئيس شركات «أكسا بي بي بي» لوران بوتشات ان الشركة تعمل منذ سنوات في منطقة الخليج خاصة في دبي والبحرين وسلطنة عمان اضافة الى مصر والمغرب وعدة دول في منطقة الشرق الاوسط ، لافتا الى التعاون مع الشركة المتحدة للتأمين منذ العام 2013 ، مؤكدا ان الشركة تطرح العديد من المنتجات الا ان وثيقة التأمين الصحي العالمي يتم طرحها في المنطقة للمرة الاولى عبر الشركة المتحدة للتأمين حيث تتضمن العديد من المزايا التأمينية الغير مسبوقة وتغطي كافة احتياجات المجتمع الكويتي.

من جانبه قال مدير عام الشركة المتحدة للتأمين إيلي غطاس ان الفريق الفني والتسويقي بالشركة اطلع عن قرب على احتياجات ومتطلبات السوق التأميني الكويتي ووجدت ادارة الشركة انه من الضروري طرح منتج تأميني جديد غير موجود ويناسب العدد الاكبر من المواطنين والمقيمين.