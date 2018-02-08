“المتحد”: 26 فائزاً جديداً انضموا إلى الرابحين بجوائز “الحصاد الإسلامي”

أجرى البنك الأهلي المتحد أمس، الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذى يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 25٫000 دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250٫000 د.ك للرابح والذى يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

أسفر السحب الأسبوعي عن حصول عيسى علي البلوشي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25٫000 دينار .

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: عبدالله عبيد العجمي، عايدة عبد الخضر أصغر، محمد زيتون، ناصر سالم الهاجري، عايض عامر الديحاني، دجى عبداللطيف السويدان، ماضي شباب العتيبي، حسام نورس بابي، أسامه عبدالمحسن البسام، حسين علي كرم، وليد عبدالله المريخي، محمد ياسر العقاد، بدرية يعقوب شعيب، أحمد عباس عبدالله، مدين محمود القبلاوي، عواطف حمد الصبيح، خرساني عباس يدالله، محمد باقر عبدالحسين، إقبال اسماعيل عيسى، محمد نجيب الخالدي، صباح عبدالحسين سند، نزهه إبراهيم حسن، خالد علي الكعبي، رعد عبدالكريم حسن و يوسف غلوم حسن.