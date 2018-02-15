“المتحد”:26 فائزا جديدا انضموا إلى قائمة الرابحين بجوائز «الحصاد»

أجرى البنك الأهلي المتحد في الرابع عشر من فبراير الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذى يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 25,000 دينار كويتي ، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار كويتي ، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250,000 د.ك للرابح والذى يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

أسفر السحب الأسبوعي عن حصول جهاد فلاح العازمي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25,000 دينار .

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار كويتي لكل رابح وهم: إبراهيم صالح الحيان ، نايف راضي المطيري، يوسف عبدالرحيم الكندري، باقر سيد الحسيني، ناصر محمد الساير، شيخه عبدالعزيز المزيني، حمد مفرج المفرج، فواز عادل الملا، خلود رزاق خابط، ابراهيم حسن الحاي، محمد مطر الشمري، زاد مالك عزام، طيوبة عبد الزهرة مدى، يوسف أحمد الميلم، حسين بانكودا محمد، خالد عبداللطيف الدويسان، مكي علي الزنجي، حصه راشد خليفة، حميدة حميد الحلواجي، جون بابتستا منيزس، سعيد شبات الهمزى، مريم محمد الثويدي، علي محمد حميدي، محمد باقر غلوم وحميد منصور مطلق.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار كويتي ، ،علماً بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين للمشاركة في سحوبات الحصاد علي الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

وأضاف البنك : « هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.