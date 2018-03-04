“المتفجرات” تعاملت مع لغم في بر السالمي

كتب – مشعل السنعوسي:

تعامل رجال هندسة المتفجرات مع لغم من مخلفات الغزو في منطقة السالمي طريق الارتال من دون وقوع اي اصابات بشرية.

وفي التفاصيل ورد بلاغ لغرفة العمليات في وزارة الداخلية من قبل احد المواطنين يفيد بأنه وجد مجسما غريبا في بر السالمي بالقرب من احد جواخير الاغنام، وعلى الفور توجه رجال الامن والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ وعند وصولهم تمت معاينة المجسم وتبين انه من مخلفات الغزو الغاشم ظهر من باطن الارض اثر الامطار التي شهدتها البلاد خلال الايام الاخيرة.

وتم استدعاء رجال هندسة المتفجرات والتعامل معها وافسادها وتمشيط المنطقة ولم يتم العثور على اي متفجرات اخرى.