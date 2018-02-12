شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» كراع رئيسي في فعالية توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص التي أقيمت بمقر برنامج اعادة الهيكلة بمنطقة الرقعي.

وشهد جناح «بيتك» بالفعالية اقبالا كبيرا من الشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، لا سيما البنوك.

من جهته ثمن أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي دور «بيتك» في توطين العمالة مشيدا بالشراكة التي تربط برنامج اعادة الهيكلة مع «بيتك» والقطاع الخاص بشكل عام بما يتماشى مع توجيهات الدولة التي ترمي الى تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحقق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية.

ولفت المجدلي في تصريح صحافي على هامش فعالية توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص تحت عنوان «لأنك تستاهل»، الى ان «بيتك» يعدّ من اوائل البنوك التي تعاملت مع برنامج اعادة الهيكلة بالتوظيف والتدريب، مثمنا التعاون المباشر مع «بيتك» الذي يحرص على عرض فرصه الوظيفية للمسجلين في البرنامج والباحثين عن عمل في القطاع الخاص، منوها بأن الشراكة مع البنك تمتد الى عهد تأسيس برنامج اعادة الهيكلة.

وقال ان «بيتك» من البنوك الرائدة في توظيف وتدريب العمالة الوطنية وهنالك اعداد كبيرة من الكويتيين من جميع الفئات يتم توظيفها سنويا في «بيتك»، معربا عن فخره وتقديره لجهود «بيتك»، ومشددا في الوقت ذاته على اهمية استمرار التعاون والشراكة.

وتأتي مشاركة «بيتك» سنويا بفعالية التوظيف بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة انطلاقا من حرصه على دعم الشباب الكويتي في سوق العمل والمشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة بما يساهم بتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة في التنمية الاقتصادية وتوجيه الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص لما لذلك من صلة مباشرة واهمية بالغة في تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق الدولة في مجال تدريب وتوظيف الشباب الكويتي واستيعاب الاعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل.

وتضمن الملتقى عرضا تقديميا من «بيتك» ناقش خلاله الفرص الوظيفية المتاحة واهميتها في تطوير المهارات وصقلها.

كما تواجد فريق متخصص من قسم التوظيف في ادارة الموارد البشرية في «بيتك» عبر جناح خاص لتلقي طلبات التوظيف واجراء مقابلات عمل وبدء اجراءات التعيين عند توافق الشروط للمتقدمين.وأطلق «بيتك» اول امس برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل نحو 36 موظفا كويتيا من دفعة المعينين الجدد لبدء مهام عملهم في كل من الفروع ومركز الاتصال.

ويتميز «بيتك» بسجل حافل في ارشاد وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية، وقد حصل على العديد من الجوائز في هذا المجال.