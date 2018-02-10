المجدلي: دليل موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمهن وسجل تجاري للكويت

كتب- فارس العبدان:

أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن تسكين الشركات العاملة في الاقتصاد الكويتي على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية «التنقيح الرابع».

وقال الجدلي في تصريح صحافي على هامش تكريم فريق الدليل الموحد من موظفي البرنامج برئاسة المستشار عبدالرحمن المنصوري أن هذا الدليل الموحد لتصانيف الأنشطة الاقتصادية يعد تجسيداً للتكامل والتعاون بين الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون حيث عممته الأمانة العامة للمجلس على كل دول المجلس لتقوم كل دولة بتطبيقه على كل الأنشطة الاقتصادية فيها.

ولفت الى ان الدليل سيساهم بقدر كبير في توفير كل احتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مشيرا الى انه منح الفريق شهادات تقدير على جهودهم في انجاز هذا المشروع الصعب والمعقد والذي استغرق أكثر من عام.

واضاف ان الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر خطوة هامة في مسيرة العمل الإحصائي المشترك لدول المجلس، ويُعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في كل دول المجلس ويساهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون وجمعها تحت سقف واحد، وتابع لقد جاء اعداد الدليل بما يتناسب مع التصنيفات الخاصة بكل دولة واحتياجاتها الداخلية، وبما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية والذي يستخدم في تصنيف مجموعة كبيرة من الإحصاءات المتعلقة بالإنتاج القومي والإحصاءات الاقتصادية الأخرى والإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية اللازمة لتحليل بيانات القوى العاملة وأنواع أخرى من عمليات التحليل والوصف الاجتماعي.

وقال المجدلي ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة انتهى من تسكين الشركات العاملة في الاقتصاد الكويتي على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع بما يتوافق مع النسخة الخليجية.

واشار الى ان التصنيفات الصناعية الدولية الموحدة للأنشطة الاقتصادية ملزم اتباعها من جميع دول العالم ويشـــــــرف عليها شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وتعمم على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلاً معدلاً لهذه الأنشطة من فترة لأخرى.

وذكر ان أول إصدار لهذه التصنيفات صمم وطبق في عام 1958 وتم تطويرها بعد ذلك لتصل إلى الإصدار الرابع لهذه التصنيفات ، وتقوم معظم دول العالم ( بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ) بتطبيق النسخة الـــرابعة ( الأخيرة ) من هذه التصنيفات في حين ظلت الكويت تطبق التصنيف الثاني في بعض الجهات والثالث جزئياً في جهات أخرى.

عقب ذلك قدم المجدلي «CD» يضم هذا الانجاز لمدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة عثمان العثمان الذي ثمن جهود البرنامج وشكر المجدلي وأعضاء الفريق، فيما ستقوم الإدارة المركزية للإحصاء بتعميمه على كل الجهات المعنية.

وعلى صعيد آخر طور برنامج اعادة الهيكلة ومن خلال قدرات موظفيه الذاتية التصنيف الدولي الموحد للمهن ونقله من التصنيف الدولي للمهن (1968ISCO- ) إلى التصنيف الدولي الأحدث ( 2008 – ISCO).

من جانبه أشار المجدلي إلى أهم الخطوات التنفيذية لعملية تسكين المهن على التصنيف الدولي الموحد للمهن (08 – ISCO) , موضحا انه تم حصر المهن المسجلة في قاعدة بيانات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وقاعدة بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة مصنفة حسب (68 – ISCO) , وتم ربط هذه المهن المحصورة ذات المسميات المتطابقة مع مهن التصنيف العربي المعياري للمهن(08 – ISCO) , ولفت الى الفريق قام بالبحث والدراسة لكل مسمى وظيفي على حدة وتم الاستعانة في النموذج السعودي (تصنيف) لمعرفة وصف المهن , كما تم الاستعانة بخبير إقليمي متخصص وممارس لعملية نقل المهن حيث انتهى المشروع بنقل 94%من المهن إلى التصنيف الدولي الموحد للمهن (08 – ISCO).

ومن جهته اكد مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة عثمان العثمان أن الإدارة بصدد إعداد سجل تجاري للكويت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والذي سيساعد في رفع القدرات الإحصائية الوطنية وتطويرها , ووضع هياكل موحدة لتبادل وتكامل البيانات , وتعزيزا لعمل المشترك بين الإدارة المركزية للإحصاء وبرنامج إعادة الهيكلة, ووكذلك زيادة التنسيق الضروري بين مختلف أجهزة الدولة.