كتب-فارس العبدان:

أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي أمس أن البرنامج لا يألو جهداً في دعم الشباب الكويتي وتوفير كل الفرص الوظيفية لهم في مختلف مؤسسات القطاع الخاص لدعم المسيرة التنموية الكويتية وبناء اقتصاد وطني شامل وفي مختلف التخصصات.

وقال المجدلي في افتتاح أول فعالية من نوعها للبرنامج لتوظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص ، والتي تقام تحت عنوان “لأنك تستاهل” برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان البرنامج اعد عشر “بوثات” لمجموعة من الشركات الخاص وذلك لتوفير (400) فرصة وظيفية لخريجي الجامعات والدبلوم من 9 جهات في القطاع المصرفي ، إضافة إلى (175 ) فرصة مسجلة بالبرنامج للقطاعات الأخرى ، وذلك لسد ( 530 ) شاغل .

وأضاف أن أهمية المشروع تكمن في فتح قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، بشكل مباشر عن طريق معرض للشركات المساهمة بالمشاريع مع إدارة التوظيف وإقامة جلسات ارشادية تحفيزية للباحثين بالمسرح وتقديم خدمة تقييم بروفايل للباحثين الجادين بالتعاون مع شركة طاقات الشبابية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي من خلال طلب الفرص الوظيفية وعرضها للباحثين بتواجد شركات القطاع الخاص المعنية عن طريق وضع بوثات للمشاركين في الساحة الأمامية للبرنامج ( المدخل ) وذلك بهدف استغلال موقع البرنامج المتميز ووجود الباحثين لتسهيل التواصل بين الجهات المشاركة والباحثين عن طريق تسكين الباحثين على الفرص المتاحة وإجراء المقابلات الشخصية بنفس اليوم.

وأكد أن فعالية (( لأنك تستاهل )) تهدف إلى طلب فرص عمل حقيقية جديدة واعدة للباحثين عن عمل وعرضها عليهم من قبل الشركات المشاركة ، وكذلك توفير واستقطاب عدد كبير من الفرص الوظيفية حتى يكون للباحث أكثر من خيار وعرض خدمات البرنامج وتقديم خدمة تقييم بروفايل للباحثين الجادين واقامة معرض وظيفي أول بمقر البرنامج .

وأشار ، إلى أن الشريحة المستهدفة من فعالية لانك تستاهل هي شركات القطاع الخاص التي لديها مشاريع مشتركة مع الارشاد الوظيفي وكذلك الباحثين عن عمل وذلك لتحقيق مخرجات ارشاد وتوظيف ونشر وعي أكبر عدد ممكن من الباحثين المتميزين في القطاع الخاص .

وأعرب المجدلي عن شكره وتقديره للشركات الداعمة لهذا العمل الوطني المتميز وهم بنك بوبيان ، بيت التمويل الكويتي ، البنك التجاري ، بنك الخليج ، بنك وربة ، شركة زين للاتصالات ، شركة الخليج للتأمين، شركة طاقات الشبابية ، البنك الوطني.