بأغلبية 29 صوتاً واعتراض نائبين وامتناع ثلاثة عن التصويت

إقرار تعديلات قانون المشروعات الصغيرة بالمداولة الأولى

المويزري: التقارير الـ26 المعروضة لا يمكن سلقها في ساعتين ويجب معرفة محتواها

الدمخي: نطالب بجعل إدارة السجون بيد “العدل” مع إبقاء الحراسة الخارجية لـ “الداخلية”

عاشور: نحتاج وقفة حكومية لمواجهة الرشوة المتفشية فالمعاملات ما تمشي إلا بها

الشاهين: أم المصائب ألا تكون هناك بوابة للتدقيق على الشاحنات في الموانئ

الدلال: نريد إجراءات عملية لتنفيذ توصيات التقارير بدلاً من التحول إلى ظاهرة صوتية

عندنا حالة مزرية من الفساد وكل عام يتراجع ترتيبنا على مؤشر المدركات العالمي

الحكومة اكشتت بالمجلس ولم تحترمه وأغلب القوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية

الرومي: الموانئ تبني سوراً لمنع التهريب منذ 2016 ولو كان سور الصين جان خلص

فهاد: ميناء الدوحة مكشوف امنياً واللنجات تأتينا من إيران أو غيرها لتهريب الأسلحة

السبيعي: من ارتكبوا الخطأ الطبي الذي أدى لوفاة الصواغ لا يزالون على رأس عملهم

الأخطاء غير المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى أزمة ويتفركش المجلس باستجواب وزير

قيادات الجمارك بدأ ريشها يطلع في عهد الحجرف وسيكون الوزير على منصة الاستجواب

الفضالة: طريقة التعاطي مع التقارير مخجلة وتذهب بنا إلى طريق مظلم ولن يحقق فائدة

عيسى الكندري: أثناء تولي “المواصلات” فزعت من سيطرة “كي جي ال” التي تسرح و تمرح

العازمي: الداخلية لم تستدع الطبيب المتسبب بوفاة الصواغ عبر الإنتربول والأمر لن يمر

أبل: مناقشة 26 تقريراً في ساعتين تمييع للقضايا ونأتي إلى الجلسة ولا نعرف جدول الأعمال

الهاشم: وايد بكتيريا انتهازية على شكل بشر… وأعداء الكويت ما راح يكونوا أصدقاء

لماذا لا يستخدم الوافدون باصات النقل الجماعي والتاكسيات… ترى عندهم الباص حتى باب ما فيه

جزء كبير من قاذورات البحر ناتج عن صب زيوت الطبخ بالشقق في الصرف الصحي

مقدمة الجلسة

تابع الجلسة – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها امس على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (مداولته الاولى) بأغلبية 29 صوتا واعتراض نائبين اثنين وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.

واكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان هذه التعديلات “ستتيح لهذه المشاريع الكثير من المميزات التنافسية”.

وأيد الروضان التعديلات الواردة في تقرير لجنة (تحسين بيئة الأعمال) البرلمانية داعيا النواب إلى إقرارها.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان التعديلات مستحقة. وقال: من خلال تطبيق القانون الحالي “اتضح ان هناك بعض المعوقات التي لم تمكن رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منه بقدر الامكان”.

كما وافق المجلس على توصيات عدد من تقارير اللجان البرلمانية وقرر إحالتها إلى الحكومة. وأعلن الوزير أنس الصالح ان الحكومة ستلتزم بالامتناع عن التصويت على التوصيات الواردة في هذه التقارير “حتى يكون موقفها واحدا من جميع التقارير”.

وقال: ان الموقف من هذه التقارير واحد و”هناك كثير من التوصيات قد نتفق معها وقد نختلف مع بعضها الآخر وبعضها يتطلب دراسة أكثر” مبينا ان الحكومة ستهتم كثيرا بالتوصيات الواردة في هذه التقارير وقد انصتت باهتمام إلى جميع ملاحظات النواب.

وبلغت التقارير التي وافق نواب مجلس الأمة على توصياتها وامتنعت الحكومة عن التصويت عليها 26 تقريرا منها.

بدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري ان الحكومة بادرت إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن التوصيات الواردة في تقارير اللجان البرلمانية “خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام ورفع قضايا في المحاكم”.

وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

‭\‬ افتتح نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري الجلسة في التاسعة والنصف, وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين, انتقل المجلس الى تقارير اللجان البرلمانية التي انتهت الى توصيات وعددها 26 تقريرا وهي:

اكتظاظ السجون

‭\‬ شعيب المويزري: هذه تقارير لا يمكن ان نسلقها, وساعتان لا يكفي, يجب ان يعرف الشعب القضايا المطروحة بها.

‭\‬ عيسى الكندري: اتفق معك لكن هذا قرار المجلس.

‭\‬ عادل الدمخي: اذا بالامكان تمديد البند الى 4 ساعات.

‭\‬ عيسى الكندري: ماكو نصاب.

‭\‬ عادل الدمخي: سأتكلم عن تقرير حقوق الانسان حول زيارة السجون وكذلك تقرير لجنة البيئة عن نفوق الاسماك, نحن زرنا السجون واقترحنا اصلاحات فيها وهي معالجة اكتظاظ السجون التي هي فوق طاقتها ومنها ان تكون سنة السجن 9 شهور وان يكون حكم المؤبد 25 سنة, وكذلك ان تكون ادارة السجون بيد وزارة العدل مع ابقاء الحراسة الخارجية بيد وزارة الداخلية, لدينا مشكلة في انتشار المخدرات في السجون وهذا يتطلب تكثيف الحملات, ايضا يجب ان يكون العفو على اوسع نطاق واستخدم عقوبات بديلة غير السجن في لجنة البيئة لاحظنا ان الحكومة غير ملتزمة بقوانين البيئة, تقرير لجنة التحقيق في استقالة مجلس ادارة الخطوط الكويتية انتهى الى ان الاقالة صدرة ممن هو غير مختص باصداره وهي الوزيرة الصبيح.

غش المدارس

‭\‬ صالح عاشور: نطالب الحكومة باتخاذ قرارات الاحالة للتحقيق لكل التوصيات الواردة في التقارير, نحتاج وقفة حكومية لمواجهة الرشوة المتفشية, احد التقارير اكد انه ما تمشي المعاملة في الكثير من وزارات الدولة بلا رشوة, حتى المخدرات التي انتشرت في السجون وين القبضة الحديدية للداخلية عندنا مشكلة تفشي الغش في المدارس واوضح ان الدولة في انهيار اجتماعي.

واذا استمر هذا الوضع فنحن امام كارثة, لابد ان تواجه الحكومة هذا التفكيك وهذه الظواهر السلبية, بالنسبة الى تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة فكما قلنا ان 38 ملفا لمدعي الاعاقة راحت النيابة, ولم يتم اتخاذ اجراءات بحق من ساعدهم على الخطأ.

‭\‬ اسامة الشاهين: اتحدث عن تقرير لجنة التحقيق في وفاة فلاح الصواغ والذي يجرنا الى الحديث عن الاخطاء الطبية التي بلغت الدعاوى القضائية حولها 583 دعوة خلال السنوات الست الاخيرة, لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات اكدت ان كل الجهات المعنية اقرت باختفاء الحاويات بسبب ثغرات, وهذه ام المصائب الا يكون هناك بوابة للتدقيق على الشاحنات في الموانئ, وهذا تشجيع على الهروب بالحاويات, شهادات مؤلمة وقاسية في التقرير ومنها ان الجمارك صارت دولة داخل الدولة لديها مستحقات غير محصلة تبلغ 164 مليون دينار عند احدى الشركات وهي قامت بكل شيء لعرقلة مكافات العسكريين التي لا تتجاوز كلفتها 56 مليون دينار.

شوارعنا تتسع لعدد 900 ألف مركبة لكن يجوبها 1٫6 مليون سيارة.

الحكومة كشتت بالمجلس!

* محمد الدلال: نريد إجراءات عملية لمواجهة توجيهات تقارير اللجان لا نريد أن نتحول إلى ظاهرة صوت عندنا حالة مزرية في وضع الفساد وكل سنة تتراجع الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد لعدم جدية الحكومة.

أتمنى من الوزير العفاسي التصدي لهذا الموضوع على كل المستويات تقرير العمالة اكد ما كنا نذهب اليه من عدم وجود رؤية لدى الشركة المنشأة هذه قضية تهم كل بيت أسعار العمالة المنزلية نار ومكاتب جلب العمالة فيها لعب ويحاربون خفض الاسعار ولا يمكن السكوت عليه.

اكتشفنا في لجنة الاولويات ان الحكومة لم تأخذ بتوصيات اللجنة في المجلس السابق فيما يخص اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين يعني الحكومة اكشتت بالمجلس ولم تحترمه أطالب بعقد جلسات خاصة لمتابعة توصيات التقارير.

* عمر الطبطبائي: نسمع أن وزراء ونواب يريدون سحب بعض التقارير فهل هم يريدون حماية ربعهم؟

نحتاج اقرار قانون تعيين القيادين والا تحاربنا الحكومة ونوابها أطالب وزير الداخية بأن يطلب ملف “كي جي ال” من أمن الدولة حتى يعرف تعاملاتها المشبوهة وعمليات غسيل الاموال ايضا المواطنون اقول لهم راجعوا نوابكم ما يصير للواحد عشان مصلحته الشخصية يبيع ديرته، لم نقدم شيئا للاجيال القادمة اذا هذا وضع المجلس والحكومة شلون نقدر ننام؟

* عبدالله الرومي: كان يفترض تخصيص جلسات عديدة لمناقشة هذه التقارير حاويات يتم تهريبها ولا توجد حلول ناجعة لهذه القضية من 2016 اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتسوير الميناء والى اليوم لم ينته يعني لو كان سور الصين العظيم جان خالص، عندنا مؤتمر اعمار العراق، ليش ما نعمر ديرتنا، نرى موانئنا خربة الداخلية والجمارك والموانئ مسؤولة عن الخلل في موضوع الحاويات وتقرير اللجنة ادان وزراء عيب علينا نترك الجمارك بهذه الطريقة وزارة الداخلية نسألها وتقول انا مالي شغل مع ان مسؤوليتها حفظ الامن ومنع وقوع الجريمة.

وفاة الصواغ

* عبدالله فهاد: الحرية لاخواني الحربش والطبطبائي وعودا حميدا للمطير، حقائق مؤلمة تكشفها التقارير فهل هي بداية السقوط الحر لمؤسسات الدولة؟

ما حصل مع المرحوم الصواغ قد يجعل مع أي احد عندنا في الاخطاء الطبية، تقرير اللجنة يدمي القلب بسبب التخاذل والتهاون من قبل وزارتي الصحة والداخلية وضاعت حياة الصواغ بهذه الطريقة.

احمل وزير التجارة المسؤولية السياسية عن استمرار المخلفات الصناعية في جون الكويت لعدم تطبيقه القانون اتمنى من وزير الاشغال الجديد لا يخذل ثقتنا به وعليه ان يعالج قضية تطاير الحصى.

ميناء الدوحة مكشوف امنيا واللنجات تأتينا من ايران وغيرها لتهريب الاسلحة.

“ريشهم طلع”!

• الحميدي السبيعي: تقرير اللجنة الصحية حول أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، وقد طلبنا لجنة تحقيق منذ اليوم الأول لافتتاح دور الانعقاد، واذا كان عضو مجلس الأمة يحصل معه هذا الأمر وقد يستخدم مع شخص عادي هذا الأمر، والصحة لايزال مسلسل الاهمال الطبي موجود، قبل في وزارة التربية قسم طبي بالمدارس شالوة والحوادث تحدث بالمدارس.. تقرير الصواغ صدر فهل تابعت المشكلة التي أدت إلى وفاة نائبه النتيجة اسبوع خصم وأنا قرأت التقرير ولا أقول أنه خطأ أو اهمال جسيم إنما هو قتل وهذا التراخي في محاسبة المقصرين مستهجن واستغرب أن من قاموا بهذا الخطأ مازالوا في عملهم… هؤلاء لازم يفصلون… والناس لاتزال تقتل وتموت وتحدث لها عاهات… والاخطاء الطبية الجسيمة التي تؤدي إلى وفيات ويجب أن يكون من أولويات وزير الصحة، وحكومة ووزير يطيرون على وفاة شخص واحد ونستذكر معصومة استقالت من منصبها وزيرة للصحة والاخطاء غير المتوقعة يمكن تؤدي إلى أزمة بين السلطتين و”يتفركش” المجلس باستجواب الوزير أو رئيس الوزراء.

وبالنسبة للحاويات، ماذا فعلت الحكومة ممثلة بوزيرها المختص القيادات لاتزال موجودة على رأس عملها والآن في عهد الوزير الحجرف بدأ ريشهم يطلع مرة ثانية وان كان يعتقد أن هذه الرؤوس يمكن ان تنتعش مرة أخرى سيكون وزير المالية على منصة الاستجواب، فالقيادات السابقة للجمارك لا تزال موجودة وان لم يكن لوزير المالية دور في إحالة هؤلاء للتقاعد أو محاسبتهم فلن يكون امامنا غيره للمحاسبة ولن نكرر ما حدث له من المجلس السابق… وفيما يخص مؤسسة الموانئ خذلتنا ولم تصلح ، وبعد شهر وشهرين بمجرد انجاز موضوع اخواتنا المساجين سوف نتفرغ للقيادات في الموانئ ، ودور الانعقاد الحالي هو دور حاسم للمحاسبة والرقابة وكل قيادي لن يقوم بدوره سوف يحاسب.

• يوسف الفضالة: لدينا 25 تقريراً جميعها مهم وطريقة تعاطينا مع هذه التقارير غير سليمة من السلطتين، في كل مجلس يتم عرض نفس التقارير والنتيجة لا شيء .. تحدث عن تقارير تمس حياتنا في جوانبها والتعاطي مع هذه التقارير مخجل ، ولكننا نواب ومسؤولين نرى بأن تعاطينا مع هذه التقارير يذهب بنا إلى طريق مظلم، ولن نصل إلى أعلى فائدة للبلد والمجتمع ويجب أن يطور نظامنا الانتخابي والديمقراطي 25 تقريراً ونعلم أننا لن نصل فيها لنتيجة ولكن ابراء للذمة ندرجها على جدول اعمال الجلسة.

“كي جي إل”

• عيسى الكندري: اشكر رئيس وأعضاء لجنة المال العام وانجازها تقرير شركة كي جي آل واعتداءتها على المال العام اثناء تولي منصب وزيراً لمواصلات وفزعت من سيطرة هذه الشركة التي تسرح وتمرح بكل حرية واريحية جهارا نهاراً دون خشية من قانون وتستظل بحماية من كبار المسؤولين في مؤسسة الموانئ التي مكنتهم من استباحة المال العالم ومكنتهم من أموال الدولة، وبلات من الغش بتحويل ايرادات الموانئ الى حسابات كي جي إل بلغت 21 مليون دينار والشركة استولت على حصة المؤسسة في صندوق استثماري لتدريب العاملين في المؤسسة في الموانئ العالمية ، دخلوا بـ 85 مليوناً وبعد 5 سنوات تخارجوا دون الى مبلغ ، وكذلك اعطائهم 500 ألف متر عن طريق المسؤول في الموانئ ، 508 آلاف متر ‪.‬

تمييع واسفاف

‭\‬ حمدان العازمي: فلاح الصواغ كان نائبا وطنيا من الطراز الأول لا يجب ان يمر تقرير وفاته مرور الكرام وحتى الآن لم تستدع الداخلية والصحة عبر الانتربول الطبيب الذي تسبب بوفاته.

‭\‬ خليل أبل: أمامنا 26 تقريرا وزعت علينا يوم السبت وهي مهمة. ومناقشته في ساعتين، معناه اننا في مجلس الأمة نميع القضايا .. ونحن نأتي للجلسة لا نعرف عن جدول الأعمال شيئا.. وما يحدث تمييع واسفاف في عمل المجلس ما هكذا تورد الأبل الحكومة ستصوت على هذه التقارير وهي لا تعلم شيئا.

‭\‬ صفاء الهاشم: التقارير مهمة من حق الشعب الكويتي ان يطلع عليها واشوف بطلب تمديد جلسة اليوم ساعة حتى يكون هناك وقت كافي لصندوق المشاريع الصغيرة.

‭\‬ ترفع الجلسة لربع ساعة للصلاة

‭\‬ استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12:55 وقرر المجلس تمديد النقاش حول التقارير الـ 26 المدرجة على جدول الأعمال.

‭\‬ صفاء الهاشم: عساه دوم أيام محبة على الكويت حتى اعداء الكويت في الكويت مع أنهم عمرهم ماراح يكونوا اصدقاء واليوم في عيد المحبة.

التقارير ترتبط بالتركيبة السكانية وتطاير الحصى ونفوق الاسماك مرتبط بخلل استعمال البنية التحتية بسبب خلل التركيبة السكانية بوجود 3 ملايين وافد .. عجبني في تقرير لجنة البيئة مسمى بكتيريا انتهازية وانا اعرف وايد بكتريا على شكل بشر.. لان كل الطرق ازدحام وعدد السيارات ضعف عدد السكان بوجود مليون و200 الف سيارة عدد الرخص للكويتيين 571 الف رخصة ولغير الكويتيين 675 الف رخصة ورخص عامة للوافدين مليون و700 الف عدد الرخص للقيادة في 2017 73 الف رخصة الكويتيين الناجحين 26 الف والوافدين 67 الف رخصة والوفيات خلال 2017 428 في حوادث سيارات 43٪ المتسبب فيها غير كويتي طبعا من امن العقوبة اساء الادب.

قدمت اقتراحا بزيادة الرسوم على اصدار الرخص ودفاتر السيارات لماذا لا تستخدم باصات النقل الجماعي والتاكسيات واهم عندهم الباص حتى باب ما فيه والحكومة قالت سنلتزم وجزء كبير من قاذورات البحر ناتج عن صب زيوت الطبخ في الشقق في الصرف الصحي يا كويتيين لا تأكلون “الجم” “البياح” بسبب وجود زرنيخ فيه لانه صيد بواليع

وفاة البلوشي

‭\‬ حمدان العازمي: تقرير لجنة التحقيق في وفاة الصواغ تضمن اقرار بوجود خطأ طبي اثناء العملية والطامة الكبرى ان الوزير السابق د. علي العبيدي في وقت الحادث لم يتخذ اجراءات مجرد خصم اسبوع، وحذرنا من الاخطاء الطبية حتى قبل وفاة الصواغ والقضية مسؤولية الوزير الحالي وعليه ان يتابع الموضوع الذي لم يمر مرور الكرام اذا لم يتم ارجاع طبيب التخدير عن طريق الانتربول، اما اجراءات وزير التربية ازاء المعلمة المتصلة بقضية الطالب عيسى البلوشي فأحذر من اي مساع لاخراجها من السجن او البلاد.

‭\‬ خليل أبل: لا أريد ان اتحدث في صلب التقارير ولكن اريد الحديث عن آلية الحكومة والتعامل معها، وكثير منها قضايا رأي عام وكل ما نملك ان تعطي اللجنة المختصة التفويض للنظر بها، ولا احد يدرك ان لها أهمية للدولة على سبيل المثال قضية البيئة والمخدرات لا احد يسأل لماذا تنتشر المخدرات بين عيالنا.

قضية هيئة مكافحة الفساد ونتشدق بان لدينا هيئة تكافح الفساد ونحن خلقنا الفوضى بانشاء هذه الهيئة، وما حصل توصيات عامة غير مجدية، مثل تقرير بيع الشركات توصي بمراعاة حقوق العمالة الوطنية ما آليات ضمان حقوق العمال الكويتية في الشركات الخاصة واللجنة تعطينا توصية لا طعم ولا لون لها لذلك على اللجان ان تعمل باحترافية اكثر‪.‬

هناك تقرير اللجنة يأخذ على ممثلي هيئة اسواق المال انهم امتنعوا عن تسليم المستندات التي طلبتها لجنة التحقيق بحجة ان لاقضية معروضة على النيابة وهذا استخفاف بلجان التحقيق البرلمانية مما يتطلب لجمهم وغصب عليهم وعلى خشمهم ان يأتوا الى اللجنة وتقديم ما لديهم وجرهم من “اعتراهم” الى لجان المجلس.

وكيف تأتي توصية الى جعل هيئة مكافحة الفساد تحت مظلة المجلس فمن يحاسب النواب؟

انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة تحسين قيمة الاعمال بشأن تعديل قانون صندوق المشروعات.

‭\‬ الرئيس الغانم: الحكومة طلبت التأجيل.. حكومة غير رسمية.

‭\‬ انس الصالح: الحكومة تطلب مناقشة الموضوع لانه بعد تطبيق قانون المشروعات الصغيرة ظهرت بعض الامور التي تحتاج الى تعديلات.

‭\‬ حمدان العازمي: على الوزير الروضان ان يقوم بشرح التعديلات.

‭\‬ وزير التجارة خالد الروضان:هناك اقتراحات من النواب وبعضها تشاورنا حوله مع اللجنة في تحسين بيئة المشاريع واغلبها من النواب وسيتم شرحها من قبل مقرر اللجنة.

‭\‬ الرئيس الغانم: اختصارا للوقت هل الحكومة توافق على دخول الفريق المساند ومن ثم نصوت على تأجيل الموضوع الى الجلسة المقبلة النتيجة 14 من 40 عدم موافقة.

‭\‬ مقرر اللجنة يوسف الفضالة: ما يوجد بين ايدينا ان هناك قيودا في قانون الصندوق لم تمكنه من القيام بعمله كما ينبغي ما يؤثر على تمويل المبادرين واصحاب المشاريع وهناك خمس منطلقات تنطلق منها التعديلات وهي زيادة التمويل وتمويل اسلامي لبعض المبادرين الراغبين والصندوق غير قادر على القيام بدوره ووضعنا تعديلات لاطلاق يده في سرعة للانجاز وطبقنا مبدأ الحكومة وفصلنا مجلس الادارة عن الهيئة الادارية وحفزنا مشروع الرقابة واصبح رئيس الصندوق هو وزير التجارة وطورنا نظام الرقابة ووضعنا ادارة خاصة بالمخاطر .

‭\‬وزير التجارة خالد الروضان التعديلات التي تمت على قانون تحسين بيئة الاعمال يجب ان نسرع بها لان هناك ضررا من الوقت الطويل الذي يستغرقه الصندوق في آليته والتعديلات جاءت بناء على الاجتماع بالمجاميع واننا نعطي امتيازات للمبادرين ويجب ان نوحد تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من كل المزايا ومنح المبادرين بعض الامتيازات وتغيير مفهوم عن التمويل انه يقوم بتمويل المشاريع الى رعايتها.

‭\‬ المجلس بند تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق فيما ذكر المويزري.

‭\‬ المجلس يقر تعديلا على المادة 18 بحذف ” لا تقل درجة عن درجة وكيل وزارة”.

‭\‬ عدنان عبدالصمد: كل الهيئات الحكومية يجب ان تلتزم بضوابط الخدمة المدنية بالتعينات ولذلك تقدمنا بتعديل على المادة 22 التي تستثني الصندوق من التقيد بقواعد ديوان الخدمة المدنية ويقضي بالغاء المادة والعودة للنص السابق “المجلس يرفض التعديل”.

‭\‬ مجلس الامة يقر بالمداولة الاولى تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 29 موافق، 2 غير موافق، 3 امتناع.

‭\‬ الرئيس الغانم يرفع الجلسة حتى 6/3 .