أكثر من 246 ألف دينار غرامات مقررة على المقاولين لم تحصلها الوزارة

كشف ديوان المحاسبة ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حملت الخزانة العامة اعباء مالية اضافية عن اعمال ترميمات، مستعرضا في الوقت ذاته مآخذه على بعض العقود والاوامر التغييرية، منتقدا عدم تحصيل اكثر من 246 ألف دينار غرامات مقررة على المقاولين بالاضافة الى استمرار الوزارة بعدم فرز مساكن الائمة.

جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بملاحظاته حول اعمال وزارة الاوقاف للسنة المالية 2016/2017 والذي حصلت “السياسة” على نسخة منه.

واشار الى استمرار الاوقاف بعدم فرز مساكن الائمة لتحديد المقام منها بأموال الدولة على الاراضي المخصصة لذلك وتلك التي اقيمت من اموال وريع الاوقاف ما ادى لحرمان الخزانة العامة للدولة من ايرادات كان يمكن تحقيقها مقابل الانتفاع من هذه المساكن، مطالبا بموافاته بأسباب تصرف الوزارة على هذا النحو.

ولفت الى ان وزارة الاوقاف افادت انها بصدد تسوية هذه الملاحظة واتخاذ ما يلزم لتفاديها من خلال مخاطبة الادارات ذات الصلة بوزارة المالية بعد ان قامت بفرز المساكن التي بنيت من الوقف وتلك المملوكة للوزارة ومن ثم موافاة الديوان بالنتائج.

وذكر الديوان في تقريره ان وزارة الاوقاف حملت الخزانة العامة للدولة اعباء مالية اضافية عن اعمال ترميمات وصيانة جذرية لمبنى مركز عبدالرحمن السميط للعلوم الشرعية بلغت قيمتها 55 ألفا و974 دينارا ضمن نطاق العقد رقم 134 بشأن اعمال الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة بالوزارة ما ادى لسقوط الكفالة التعاقدية للمبنى، مطالبا بتحديد المتسبب في ذلك.

وبين ان هناك مآخذ شابت العقد رقم 365 للمناقصة رقم 21-2010-2011 بشأن مشروع اعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد سعد بن خيثمة بمنطقة الاحمدي والبالغة قيمته 734 ألفا و136 دينارا منها تأخر الوزارة في اصدار امر مباشرة الاعمال لمقاول العقد بالمخالفة للمادة رقم 41 من الشروط الحقوقية، بوجود الكثير من المعوقات التي اثرت على سير اعمال المشروع ما ادى الى تأخذ الاستفادة منه في الوقت المحدد، وقيام الوزارة بتمديد زمني للمقاول مدة 267 يوما بأثر رجعي لإصدار بعض الاوامر التغييرية، وقيام المقاول بتنفيذ اعمال العقد قبل 8 اشهر من اصدار امر مباشرة الاعمال من الوزارة بالمخالفة لبند (البدء بالاشغال) رقم 41 من الشروط العامة، بالاضافة الى اصدار الامر التغييري رقم 8 بالحذف والاضافة الخاص بأعمال تعديلات الكهرباء بعد الاستلام الابتدائي لأعمال العقد بلغت قيمته 23337 دينارا بالمخالفة للشروط التعاقدية، مشيرا الى ان الوزارة افادت بأنها ستراعي كل الاجراءات في العقود المستقبلية.

وذكر ان وزارة الاوقاف لم تقم بخصم غرامات مقررة على المقاولين والمترتبة على اخلالهم بتنفيذ العقود وتوريدها لحساب الايرادات على الرغم من انتهاء اوامر العمل بها واصدار الشهادات النهائية لها والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 246 ألفا و789 دينارا بالمخالفة للشروط الخاصة والعامة، لافتا الى ان الوزارة افادت بأنه جار دراسة الحالات المشار اليها وستتم موافاة الديوان بالنتائج حال الانتهاء منها.

واشار الى صرف مبالغ عن اعمال لم يتم انجازها ضمن نطاق العقد رقم 411 للمناقصة أ ف 60/2011-2012 بشأن اعمال الترميم والانشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الاحمدي، المنطقة الثانية، مطالبا ببيان اسباب ذلك، حيث افادت الوزارة بسعيها الجاد لتلافي هذه الملاحظات من خلال التنسيق مع وزارة المالية، شؤون الميزانية العامة وذلك لاعتماد المبالغ المقترحة في مشروع ميزانيتها للعام المالي الجديد، وبالتالي الصرف خصما من هذه الاعتمادات المخصصة لبنود الميزانية حال ورودها وتحميل كل بند بما يخصه من مصروفات تقيدا بالتعليمات المالية ذات الصلة مع احكام نظم الرقابة في متابعة وتنفيذ هذه المشاريع بالتأكيد على المختصين بمتابعة خاصة لهذه العقود.

واكد الديوان على ضرورة تقيد الوزرة بما افادت به مع متابعة الديوان له.