كتب – عبدالناصر الاسلمي:

كشف ديوان المحاسبة عن استمرار عدم التزام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تخصيص المساكن الوقفية للعاملين بالوزارة وفق القرار الوزاري 359 لسنة 2008.

جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة الذي حلت «السياسة» على نسخة منه وتضمن عدد امن الملاحظات على اداء وزارة الاوقاف للسنة المالية 2016/2017.

وانتقد التقرير عدم قيد القيمة الايجارية للمساكن الوقفية والبالغ جملتها ما يقارب 68 الف دينار شهريا بحسابات الوزارة بالمخالفة للقرار الوزاري, موضحا بان الديوان طالب بضرورة اثبات مقابل الانتفاع الشهري في الحسابات طبقا للقرار والتعليمات الصادر بهذا الشأن، وضرورة فرز المساكن التي بنيت من الوقف ولها حجج وقفية عن المساكن المملوكة للوزارة، وموافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن.

وذكر ان الوزارة وافادت بانه تم تعديل القرار الوزاري رقم «2008/359» بالقرار الوزاري رقم «70/2017» وعليه يقوم قطاع المساجد باثبات المبالغ المستقطعة والتأمين في السجلات المحاسبية بالقطاع الخاصة بحساب بيت التمويل الكويتي وذلك بالتنسيق مع الادارة المالية مشيرا في الوقت ذاته الى ان الديوان اكد علىطلبه بشأن ضرورة قيد الايرادات المحصلة من المباني المقامة على اراضي الدولة والمملوكة للوزارة لحساب الايرادات بميزانيتها بعد فرز هذه المباني عن مباني الوقف والتي لها حجج وفقية، والافادة.

ولفت الى ان تخصيص اكثر من وحدة سكنية للموظف الواحد وتحصيل قيمة تأمين سكن واحد فقط يأتي بالمخالفة للمادتين «4٫2» من القرار الوزاري المشار اليه، حيث اورد الديوان بيان ذلك، وطلب مراعاة تحصيل قيمة تأمين السكن من منتفعي المساكن الوقفية عن كل وحدة سكنية يتم استغلالها طبقا لما نصت عليه المادة رقم «4» من القرار الوزاري المشار اليه، وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

وبين بان الوزارة خلصت في ردها الى انه يتم حصر جميع الحالات التي كانت متمتعة بوحدتين سكنيتين ويتم خصم قيمة التأمين عن الوحدة الثانية فيما اكد الديوان على ملاحظاته، وعلى ضرورة التزام الوزارة بما افادت به.

واوضح ان عدم تحديد القيمة الايجارية والتأمين للمحلات والملاحق ضمن اشترطات القرار الوزاري المشار اليه ترتب عليه تفاوت المبالغ المحصلة من كل مرفق بالاضافة الى عدم تحصيل القيمة الايجارية للمساكن الوقفية المؤجرة لغير الامة والمؤذنين مشيرا الى ان الديوان وطلب سرعة اتخاذ الاجراءات التي تفعل دور الوزارة في الاشراف الكامل على ادارة المساكن الوقفية المؤجرة لغير الائمة والمؤذنين، وتحصيل الايجارات المستحقة عنها، وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

ولفت في هذا الصدد الى ان الوزارة افادت بانه جار التنسيق مع الامانة العامة للاوقاف لتحويل المبالغ المستقطعة لصالحهم لتفادي ملاحظة الديوان في هذا الشأن.

وذكر التقرير ان وزارة الاوقاف فتحت حسابين لدى بيت التمويل الكويتي احدهما باسم «قطاع المساجد» والاخر باسم «مصرف المساجد» لايداع المبالغ المستقطعة من الائمة والمؤذنين المنتفعين بالسكن، بالمحافظة للبند رقم «30/ رابعا» من قواعد تنفيذ الميزانية لافتاالى ان الديوان طلب ضرورة اخذ موافقة وزارة المالية قبل فتح الحسابات البنكية لدى البنوك المحلية والاجنبية، وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

واضاف ان وزارة الاوقاف افادت بان اموال السكن الوقفي ليست اموالا عامة ولا تظهر في الحسابات الختامية للدولة فتكون غير خاضعة لاحكام المادة المشارك اليها وان السند القانون في فتح الحساب هو القرار الوزاري رقم «283/2012» الذي نص في البند الرابع منه بايداع الاموال الموجودة بحساب مصرف المساجد سابقا بصفة مؤقتة في ودائع بنكية لحين استحقاقها، وقد تم مخاطبة وزارة المالية بشأن الحصول على الموافقة على فتح حساب لهذا الغرض وبانتظار الرد.

واشار الى ان الديوان عقب بان قواعد تنفيذ الميزانية اشارت الى التعميم رقم «2» لسنة 2005 بشأن فتح الحسابات بالبنوك الاخرى المحلية، لم يستثن التعميم ما اذا كانت الاموال المودعة في البنوك امولا عامة او خاصة، وعليه يجب اخذ موافقة وزارة المالية على فتح الحسابين المذكورين في الملاحظة.