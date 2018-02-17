* الحذران: ديوان المحاسبة وفر للخزانة العامة مليوني دينار نتيجة أعمال الرقابة المسبقة

* ملفات لم تستوف متطلبات التدقيق ومناقصات تجاوزت أخطاؤها الحسابية 5٪

قالت رئيس فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالإنابة في ديوان المحاسبة خولة الحذران: ان الديوان بحث خلال شهر يناير الماضي 311 موضوعا ما بين مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة، وكذا العقود والارتباطات والاتفاقات بقيمة إجمالية للموضوعات بلغت مليارين و353 مليونا و549 الفا و15 دينارا.

وأضافت الحذران انه تبين من الدراسة للموضوعات المعروضة على الديوان رد أوراق 92 موضوعا، حيث ترجع بعض اسباب رد الأوراق إلى عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية مثل البيان المالي لموضوع البحث والعطاءات والعروض الأصلية وجميع مرفقاتها وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

كما أشارت لأسباب أخرى كعدم الرد على استفسارات الديوان المرسلة بالفاكس للجهات، وعدم توافر الاعتمادات المالية لبعض المواضيع، إضافة لإعادة العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة لوجود أخطاء حسابية تتجاوز 5% وفقا للمادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وأكدت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت مليونا و992 الفا و145 دينارا.

ونوهت بأن ديوان المحاسبة دشن الموقع الالكتروني الجديد بهدف تطوير وسائل التواصل وتشجيع التبادل وزيادة المعرفة من الجهات المشمولة برقابة الديوان والمجتمع، حيث سمح الموقع للمهتمين بأعمال الرقابة المسبقة بالدخول على موقع الديوان الالكتروني للاطلاع على حجم الموضوعات قيد الدراسة ومبالغها، وكذا الموضوعات الصادرة التي قام الديوان بدراستها وابداء الرأي بشأنها خلال السنوات المالية الثلاث السابقة.