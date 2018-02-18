“المحاسبة” ينبه “الأوقاف” الى تلكئها في سحب تعيين مدير السراج ومراقب القرآن

“السياسة” – خاص:

في مواجهة تعنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وامعانها في ارتكاب مخالفات ادارية ومالية ورفض معالجة اخطاء التعيينات، نبه ديوان المحاسبة الوزارة الى تلكئها في معالجة مخالفات تعيينات الوظائف الاشرافية التعليمية، محملا اياها في الوقت ذاته مسؤولية تكبيد الخزانة العامة مئات الاف الدنانير في عدد من المشاريع والعقود والأوامر التغييرية.

في هذا السياق، وجه فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة استفسارا الى “الأوقاف” حول اسباب استمرار مدير ادارة السراج المنير ومراقب حلقات تحفيظ القرآن في منصبيهما رغم وجود كتاب من ادارة الفتوى والتشريع وآخر من ديوان الخدمة المدنية يطلبان فيهما سحب قرار نقلهما وتعيينهما في وظائف اشرافية تعليمية لعدم استفائهما الشروط الواجب توافرها في المرشح لمثل تلك المناصب.

وفيما طالب الديوان وزارة الأوقاف افادته عن مدى قانونية منح منصب إشرافي أو كادر تعليمي لمراقب دور القرآن الكريم ورئيس قسم حلقات القرآن الكريم في إدارة الدراسات الإسلامية، اوضح مصدر مسؤول لـ “السياسة” ان الوزارة “شكلت لجنة للوظائف الإشرافية التعليمية في سبتمبر الماضي لوضع شروط واختبارات للراغبين بشغل وظيفة إشرافية تعليمية بقطاع الدراسات والتي تقدم لها نحو 700 شخص”، لافتا الى رسوب 50 في المئة من المتقدمين ما جعل قرارات اللجنة عرضة للطعن والتشكيك.

كما اشار الى تشكيل الوزارة في عهد الوزير السابق محمد الجبري لجنة ثانية ضمت اعضاء اللجنة الاولى انفسهم وكُلفت بإجراء مقابلات مع الناجحين في الاختبارات، ما وضعها في مرمى ملاحظات ديوان المحاسبة الذي استفسر عن مدى قانونيتها.

الى ذلك، أكد ديوان المحاسبة في تقريره عن اعمال الوزارة خلال السنة المالية الماضية انها “حملت المالية العامة للدولة نحو 55 الف دينار في ترميمات مركز السميط للعلوم الشرعية ما ادى الى سقوط الكفالة التعاقدية للمبنى، مشيرا الى مآخذ كثيرة على مناقصة هدم وبناء مسجد في الاحمدي بتكلفة 734 الف دينار، اضافة الى اصدار أوامر تغييرية في المشروع بمدة 267 يوما.

واشار الى “عدم قيام الوزارة بخصم غرامات على مقاولين لاخلالها بتنفيذ العقود بقيمة 246 الف دينار، اضافة الى عدم استجابتها لمطالبات فرز مساكن الأئمة لتحديد اعداد المقامة بأموال الدولة وتلك المقامة بأموال الوقف ما ادى لحرمان الخزينة من ايرادات الانتفاع بها.