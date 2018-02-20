– 38 مليون دينار مصروفات لم يتم تسويتها في حساب العهد في 2017

– 176٫5 مليون دينار رصيد شيكات وخطابات ضمان بلا شهادات تأييد من البنوك

كتب- عبدالناصر الأسلمي:

كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات على بلدية الكويت عن استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجية عن ابواب الميزانية وبقاء الكثير منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017.

وأوضح التقرير الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه ان نقص الايرادات الفعلية من الايرادات التقديرية بنسبة 27٫3٪ بواقع ثمانية ملايين و198 الفا و735 دينارا.

واشار الى ان الديون المستحقة للحكومة في 31/3/2017 بلغت 79 مليونا و796 الفا و608 دنانير منها 74 مليونا و312 الفا و923 دينارا ارصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها الي السنة المالية 1982/1983 كما يرجع تضخم تلك الارصدة الى وجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق.

وبلغ رصيد حساب الامانات – تأمينات في 31/3/2017 مبلغا 5٫063٫610 دنانير بزيادة بلغت 687٫228 دينارا من الرصيد في 1/4/2016 البالغ 4٫376٫382 دينارا منها ارصدة مضى عليها اكثر من خمس سنوات دون تسوية وقدرها 1٫934٫301 دينار تمثل تأمينات نقدية وتأمينات بشيكات يرجع بعضها لعام 2001/2002.

كما بلغ رصيد حساب العهد مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية في 31/3/2017 مبلغا وقدره 37٫607٫968 دينارا بزيادة بلغت 18٫718٫028 دينارا وبنسبة 99٫1٪ من الرصيد في 1/4/2016 البالغ 18٫889٫940 دينارا منها ارصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة بلغ ما امكن حصره منها 13٫183٫791 دينارا تمثل مصروفات تحت تسويتها على انواع وبنود مصروفات الميزانية يرجع تاريخ بعضها للسنة المالية 2012/2013 ولم توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم تسوية تلك الارصدة.

ووفقا لتقرير “المحاسبة” بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة في 13/3/2017 مبلغا 79٫796٫608 دنانير بنقص بلغ 240٫833 دينارا بنسبة 0٫3٪ من الرصيد في 1/4/2016 البالغ 80٫037٫441 دينارا منها مبلغ وقدره 74٫312٫923 دينارا ارصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة يرجع بعضها للسنة المالية 1982/1983 وترجع اسباب تضخم تلك الارصدة الى وجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق.

وطلب ديوان المحاسبة من بلدية الكويت بضرورة اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والقانونية ووضع الاليات التي تكفل التقيد بالقواعد والتعليمات المالية، ودراسة اسباب استمرار تدوير تلك الارصدة وكذلك الثغرات القانونية بعقودها، ووضع الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير ومعالجة القصور في نظم الرقابة الداخلية واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق.

ومن ملاحظات الديوان ايضا عدم ارفاق شهادات تأييد من البنوك لرصيد حساب – بنك شيكات وخطابات الضمان بالمخالفة للتعميم رقم 4 لسنة 2017 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية حيث بلغ رصيد حساب بنك شيكات وخطابات ضمان في 31/3/2017 مبلغ 176٫480٫333 دينارا ولم يتضمن الحساب الختامي للبلدية شهادات تأ ييد من البنوك المختلفة الصادر منها الشيكات وخطابات الضمان، وذلك بالمخالفة للتعميم رقم 4 لسنة 2017 المشار اليه اعلاه.