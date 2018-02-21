التركيت: 3.5 ملايين دينار صافي أرباح الشركة بنهاية السنة المالية بزيادة 47%

كتب – محمود شندي:

قال رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية فهد المخيزيم ان الشركة حققت العديد من الانجازات خلال السنة المالية المنصرمة، الامر الذي عزز من مكانتها في السوق العقاري، وذلك على الرغم من التحديات الإقتصادية العديدة التي كانت سائدة خلال تلك السنة لافتاً الى ان الشركات قامت مؤخرا بالاستثمار بمشروع (أركان كلينك) بمنطقة الجابرية والذي سيكون عبارة عن مجمع متكامل للعيادات الطبية التخصصية.

واشار المخيزيم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017 والتي عقدت صباح امس، إلى مضي الشركة قدما في سياساتها الرامية إلى البحث عن فرص الإستثمار التي تسهم في تحقيق العوائد المجزية، والتي تجلت بوضوح من خلال الاستثمار في عدد من العقارات المدرة للدخل في مواقع مختارة مميزة.

وأضاف أن “اركان” استثمرت كذلك بمشروع ” أركان ريزيدنس” للشقق الفندقية الفخمة والمدرج على موقع booking.com والواقع في قلب العاصمة باطلالة بحرية ساحرة بجوار الأبراج التجارية والمالية، والذي يضم عدد من المرافق الصحية والرياضية الفخمة ومركز متميز لرجال الأعمال، وغيرها من الخدمات الأمنية على مدار الساعة لإعطاء قاطنيه المزيد من الراحة والخصوصية، والذي يعّد امتدادا لاستثمارات الشركة وتتويجا لتوجهاتها في السعي للارتقاء بمعايير جودة الخدمات وادوات الرفاهية بأدق تفاصيلها، ما يجعله قبلة لشريحة رجال الاعمال وكبار الزوار الباحثين عن الراحة والرفاهية في ذات الوقت.

البيانات المالية

من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت أهم البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2017، مبيناً أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 3.59 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 47% مقارنة بمبلغ 2.44 مليون دينار للسنة الماضية، فضلا عن زيادة في ربحية السهم بنسبة 47%، حيث سجلت قيمة السهم 14.46 فلس مقابل 9.85 لعام 2016.

واشار إلى ان هذا الإنجاز المميز يأتي ليكمل مسيرة أركان الكويت العقارية الناجحة على الرغم من التحديات الإقتصادية بالسوق عموماً، مبيناً ان الشركة نجحت بالحفاظ على ارتفاع بإجمالي الأصول بلغ 55.8 مليون دينار بنسبة 19% مقابل46.9 مليون دينار للعام الماضي، ونمو في اجمالي حقوق المساهمين بقيمة 33.9 مليون دينار وبنسبة 5% قياسا بمبلغ 32.3 مليون دينار في 2016.

وقال إن هذه النتائج المجزية ليست سوى حصاد خطة عمل وضعها مجلس الإدارة بمنتهى التروي والدقة، واعتمدت على ركيزة أساسية مفادها تنويع الإستثمارات العقارية للشركة، مشيراً إلى ان ما تحقق من ارباح ونتائج تشغيلية مرضية، ليعكس اداء أركان العقارية الجيد، وملاءتها المالية الصلبة، وانتهاجها سياسات موفقة لشراء الأصول القوية المتينة، التي لم تتأثر ابدا بظروف سوق العقار في المناطق النحيطة، وذلك نظرا لحسن اختيار مواقع العقار المميز والمتنوع جغرافيا، اداء نأمل أن يسهم بتحسين أحوال السوق، وتنشيط الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة على الجميع.

من جهة اخرى تطرق التركيت إلى الانجازات التي حققتها الشركة على صعيد الاعمال، بدءاً بمناقصة استراحة الادعمي والتي تم ترسيتها على شركة اركان، والتي كانت الشركة قد وقعت عقدها مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، لافتاً إلى أن المشروع يعد مشروعاً خدمياً يقع على الخط السريع بمنطقة بنيدر، ويهدف إلى خدمة رواد منطقة بنيدر والمناطق المجاورة لها، حيث يعتبر هذا المشروع باكورة مشاريع تعاون أركان العقارية مع” هيئة الشراكة لدعم القطاع الخاص”، وخطوة هامة على طريق تحقيق مساندة الايرادات التشغيلية للشركة.

كما لفت التركيت الى مدى اهتمام أركان الكويت وسعيها الدؤوب الى توثيق جودة خدماتها وكفاءة إجراءاتها بما يلبي متطلبات عملائها من جهة، وقدرتها على التكيف مع احتياجاتهم المتغيرة من جهة أخرى، مؤكداً أن “أركان العقارية” تسعى حثيثا للحصول على تصنيف جودة النظم الإدارية الأيزو ISO: 9001 من وكالة لويدز العالمية، ما يدلل على حرصها واصرارها على تطبيق افضل الممارسات من اجل تحقيق النمو المستدام والتقدم المزدهر.

واختتم التركيت أن الشركة قامت مؤخرا باستحداث وتفعيل خدمة دفع الإيجارات عبر موقعها الالكتروني، وذلك تسهيلا منها على المؤجرين وقاطني الوحدات السكنية لديها .

وكانت عمومية “أركان الكويت” قد أقرت جميع بنود جدول الاعمال بما فيها توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% على المساهمين.

“أركــان” تبيع عقارين في حولي بـ 3.7 مليون دينار

اعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن قيامها ببيع عقارين بمنطقة حولي بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليون دينار (12.4 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن الأرباح الصافية الناتجة عن البيع ستبلغ نحو 1.24 مليون دينار.

وأضافت أن الأرباح الناتجة عن البيع سوف يتم تسجيلها في البيانات المالية للشركة بالربع الثاني المنتهي في 30 أبريل 2018.