المخيم الربيعي لـ “مدربي الكليات”

برعاية وحضور الرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية فهد المعجل، نظمت اللجنة الاجتماعية للرابطة وبمشاركة فاعلة من فريق سواعد شبابية مخيمها الربيعي الثالث بحضور عدد من قيادات الهيئة وشخصيات المجتمع وجمع من أعضاء هيئتي التدريب والتدريس والعاملين بالهيئة وأسرهم في أجواء عائلية رائعة.

وقال رئيس اللجنة الاجتماعية بالرابطة حسين القلاف: ان الرابطة حرصت على توجيه الدعوة لمنتسبي الهيئة كافة من أعضاء هيئتي التدريب والتدريس والعاملين وأسرهم لتعزيز مفهوم الانتماء للهيئة كأكبر صرح تعليمي في الكويت ولقضاء يوم ترفيهي مميز لتجديد نشاطهم، كما حرصت على مواكبة المخيم للاحتفالات الوطنية التي تعيشها الكويت، وحرصت كذلك على تنوع المسابقات والألعاب الترفيهية لإضفاء الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال المرافقين لأسرهم، كما تم توفير نطاطيات وزحلاقيات للأطفال، عروض الخيل، وخيول لركوب الأطفال، وحنطور وغيرها من الألعاب المسلية للصغار والكبار، إضافة للمسابقات الترفيهية والثقافية التي اقيمت للحضور وخيام مجهزة تجهيز بالكامل لأسرهم، اضافة لبوفيه الغداء وحفل الباربيكيو المسائي على شرف الحضور الكريم اضافة لكيكة الاحتفال.

وتم توزيع الهدايا المتنوعة على الفائزين من الصغار والكبار، كما دون المشاركين مشاركتهم من خلال علم قام الجميع بإضافة عبارات جميلة في حب الكويت بمبادرة كريمة من عضو الجمعية العمومية مشبب العتيبي.