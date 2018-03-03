وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة المقررة أن تعقد بعد غد الثلاثاء وتشمل طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو فراج العربيد في القضية رقم (1269 / 2016 حصر العاصمة – 615/ 2016 جنايات المباحث).

والمداولة الثانية لمشروع القانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى في 13/2/2018 والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون محكمة الاسرة الصادر والذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى في 13/2/2018 والمداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى في 13/2/2018م.

وعلى الجدول طلب مناقشة مقدم من بعض الاعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير الاربعين للجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، والتقرير الحادي والاربعين عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام ومشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح.

والتقرير السابع عشر للجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 والتقرير الرابع والعشرين للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي الاطار نفسه يناقش المجلس التقرير الاول للجنة المرأة والاسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في «شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج والتقرير الحادي عشر للجنة المالية المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية والتقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون الصحية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.