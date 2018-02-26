المدينة العالمية في دبي … منصة دولية للخدمات الإنسانية

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020، ريما الهاشمي، إن المنطقة العربية تمر حالياً بتحديات كبيرة مع تنامي وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وما تخلفه هذه الصراعات من كوارث إنسانية كبيرة، غير أن قوة دبي في الدعم اللوجيستي وتواجد المؤسسات والشركات المعنية مكنتنا من الاستجابة وبشكل سريع لأغلب هذه القضايا الإنسانية.

وأضافت خلال لقاء مع “العربية.نت” على هامش اجتماع مجلس الإدارة للمدينة العالمية أن مشاركة أعضاء المدينة العالمية الإنسانية مع إكسبو_2020 وطيدة، كون الحدث منصة عالمية تشارك فيها دول العالم والمؤسسات الدولية للشراكة والتعاون الدولي، وبالتالي هناك امتداد طبيعي وضروري لهذه الشراكة مع أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وأضافت الهاشمي “أن دولة الإمارات من أكثر الدول جدية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 فبالتالي الشراكة مع أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ستكون من أهم المبادرات التي سنقوم بها”.

وأشارت إلى على أن أهداف مشروع إكسبو للاستدامة يمتد ليشمل أهداف التنمية المستدامة من حفاظ على المياه ومواصلة العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الابتكار والتكنولوجيا وقطاع التغذية ودعم عمل المؤسسات الدولية الموجودة هنا والتعاون مع الدول المعنية في حل هذه القضايا.

وأضافت أن استجابة دولة الإمارات لهذه القضايا عامل أخلاقي مغروس في رسم سياسات دولة الإمارات، ولعل قضية الروهينغا في بنغلادش أبرزت هذا الدور بعد إرسال الإمارات لـ12 طائرة إغاثة من بين 18 طائرة عالمية.

وأكدت الهاشمي على أهمية تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإغاثة وهو الهدف من تأسيس منصة بنك البيانات اللوجستية حتى تستطيع كافة الجهات المعنية من الاستجابة بشكل فاعل للكوارث في وقت قياسي.

بنك البيانات

ويعتبر بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية منصة عالمية لمشاركة المعلومات بغية دعم الاستعدادات اللازمة في حالات الطوارئ والاستجابة لها، حيث يتولى البنك تيسير عملية جمع المعلومات وتبادلها بصورة فورية حول المساعدات المتفق عليها مسبقاً والأصول المتاحة للخدمات الإنسانية.

وجرى تصميم البنك على يد فريق من المهندسين الاختصاصيين واستشاريي تقنية المعلومات والخبراء المعنيين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، بقيادة جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية والرئيس السابق لمستودع الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع جمارك دبي.

وشارك في تقديم المعطيات لبنك البيانات الجهات المعنية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والتي تضم 70 وكالة تعمل في مجال الخدمات الإنسانية، بينها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف، وبتعاون وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وجرى الإعلان عن البنك خلال القمة العالمية للحكومات عام 2017، من قبل الأميرة هيا بنت الحسين، بعد أن وجهت الدعوة لحكومات العالم والجهات المعنية بالعمل الإنساني لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في المجال الإنساني. وفي كلمتها أمام قمة الحكومات، أعلنت عن خطة إنشاء بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية ليتم تدشينه في القمة العالمية للحكومات في 2018.