أعلن مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري عن موافقة ممثلي وزارة الداخلية الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس على اقتراح انشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على انشاء مراكز في 4 محافظات وهي الجهراء ومبارك الكبير والفروانية وحولي.

وقال المطيري في تصريح الى الصحافيين امس: إن ادارة الأزمات ستكون ادارة تنسيقية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وادارة المطافئ والحرس الوطني.

وفي شأن آخر أكد المطيري أن انتخابات المجلس البلدي ستقام قبل 4 يونيو 2018 لأننا في لجنة المرافق منحنا الحكومة مهلة 4 أشهر لاقامة الانتخابات، لافتا إلى أن جداول انتخابات البلدي ستكون حسب جداول انتخابات مجلس الأمة لسنة 2017 مع ادخال جميع المناطق التي لم تكن تشارك في انتخابات البلدي مثل صباح الناصر وجابر العلي والنهضة وسواهم وسيكون توزيع المناطق الجديدة حسب النسيج الاجتماعي لكل دائرة انتخابية.