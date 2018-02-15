قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبدالله فهاد ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها امس مواضيع منها الاقتراح بقانون بانشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث وهناك 3 اقتراحات بشأنها من النائبين عسكر العنزي ومحمد الحويلة واقتراح بقانون من عدد من النواب لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات.

وأضاف فهاد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس أن الاقتراح مهم جدا خصوصا في ظل الازمات والكوارث التي تحدث حولنا في الاقليم، ومنعا لأي تشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية سنستدعي تلك االجهات مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني وأيضا مجلس الوزراء للوقوف على استعدادات الدولة بهذا الشأن وإذا كانت هناك ملاحظات حول الاقتراحات المقدمة.

ولفت إلى أن توجه اللجنة تتجه الى رفض انشاء هيئة والاكتفاء بانشاء جهاز لادارة الازمات ، مبينا أن اللجنة بحثت 02 اقتراح برغبة ووافقت على أغلبها مثل تجميل وزراعة منطقة الشامية وانشاء اسواق مركزية لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية في كل محافظة وانشاء مركز للاطفاء في مدينة سعد العبدالله وانشاء مجمعات للوزارات في كل محافظة.

وبين أن اللجنة بحثت رسالتين الأولى بشأن الحيازات الرزاعية التي وزعت بغير وجه حق وكان هذا الأمر معروض على لجان برلمانية مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه، مشيرا الى ان اللجنة ستستدعي وزير الإعلام للتحقيق والاطلاع على اخر ما توصل اليه بهذا الشأن ، لاسيما أنه ثبت ان بعض المسؤولين متواطئين واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقرابهم، وستتابع ماذا الت اليه التحويلات إلى القضاء.

وتابع قائلا:”ان اللجنة بحثت موضوع عدم استيعاب شبكة التصريف لمياه الأمطار وكانت لديها استفسارات كثيرة ولكن تقاعست وزارة الاشغال ولم تجب عن هذه الاستفسارات وانتهت المدة التي كانت محددة حسب تكليف اللجنة والان تجدد التكليف وستستكمل التحقيق حتى نمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

وقال انها ناقشت ايضا تمديد المهلة للجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي ، مبينا أن الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر الذي يعتبر ازمة بين المجلس والحكومة وايضا بين النواب ، ولا يخفى على الناس هذا الأمر، لذلك من منطلق مسؤوليتنا في لجنة المرافق العامة فتحنا الملف وناقشناه وسنستدعي وزير الداخلية للمناقشة في هذا الموضوع في اجتماع اللجنة المقبل في 4 مارس حتى نصل إلى توزيع دوائر عادل ومنصف حسبما تعهد بذلك وزير البلدية أمام الشعب الكويتي حتى تقام انتخابات المجلس البلدي بأقرب وقت.

واوضح ان توجه اللجنة يقضي بأن تكون الدوائر وتوزيعها عادلا بغير محاباة أو انتصار لمكون على اخر وهذه القضية مهمة جدا وسنضعها على عاتقنا بغير محاباة أو مجارات لضغوط معينة من هنا وهناك وهذا من باب المسؤولية السياسية علينا.

وأضاف: ” ما تم تسريبه من توزيع للدوائر غير صحيح ونحن يمكن ان نتدارس جميع التوزيعات حتى لا نقف مع طرف دون اخر، او نقف متفرجين وبوقتها لن تجرى انتخابات البلدي وسيكون عذر الحكومة انه ليس هناك اتفاق على توزيع الدوائر ، وسنكون شفافين في التعامل مع هذا الأمر.