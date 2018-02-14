الغانم: قانون الاستثمار يساهم في تطور الحركة الرياضية

الجابر: مجمع التنس أحد أضخم المشاريع الرياضية في العالم

كتب – خالد العنزي:

أعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة التمدين العقارية محمد المرزوق، عن تبرعه بمبلغ 3 ملايين دينار لاستكمال منشآت مجمع الشيخ جابر العبد الله للتنس المزمع افتتاحه منتصف عام 2019 المقبل، جاء ذلك على هامش ندوة ملتقى الاستثمار الرياضي تحت عنوان «بين الواقع والطموح» التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة صباح أمس في فندق ميلنيوم، برعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الذي ناب عنه الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وبحضور رئيس اتحاد التنس الشيخ أحمد الجابر ورئيس لجنة الاستثمار بنادي الكويت فهد الغانم، وادار الندوة الإعلامي الدكتور ناصر الفضلي.

وكان الملتقى قد افتتح بكلمة لفليطح، اكد خلالها أن الرياضة التنافسية لا يمكن فيها الاعتماد على دعم الحكومة فقط الا في الكويت وكوريا الشمالية والعالم كله بما فيهم الصين التي تطورت الرياضة فيها وعرفت الجانب الاستثماري، وهي الخطوة الاولى للوصول لقمة الرياضة التنافسية.

وبدوره، قال محمد المرزوق بأن تكلفة بناء مجمع التنس تبلغ قيمة 130 مليون دينار، وهو أحد أضخم المشاريع الرياضية بالعالم وانجحها، متوقعا إفتتاحه في 2019 واشار الى ان المجمع يضم مساحات تجاريه كبيرة بالاضافة الى وجود جسر بين المجمع والمشاريع القريبه وفندق وملاعب داخلية وخارجية ووجود اكاديمية ومدرسة للتنس بالمجمع.

دعم سمو الامير

من جانبه، قال الشيخ احمد الجابر رئيس اتحاد التنس، ان دعم سمو الامير الشيخ صباح الاحمد عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء ساهم لتذليل العقبات التي واجهت اتحاد التنس بتخصيص ارض لتحقيق الحلم ببناء منشأة حضارية فريدة من نوعها للعبة، من اهم الاسباب التي اعطتنا القوة والعزيمة على اكمال المشوار.

واضاف: لم يكن لدينا الدعم الكافي حتى تقدم محمد المرزوق لإقامة المشروع وتحقيق الهدف لعمل نقلة سياحية واكاديمية رياضية عالمية، نتمنى من خلالها ان نكون عند حسن الظن وننظم البطولات العالمية التي من شأنها استقطاب ابرز نجوم اللعبة على المستوى الدولي.

بدوره، قال فهد الغانم رئيس لجنة الاستثمار بنادي الكويت ان تطبيق قانون الاستثمار سبب رئيسي لتطور الرياضة، لافتاً الى ان الدعم المقدم من الهيئة للأندية لا يكفي الاعباء التي تتحملها الاندية التي لديها اكثر من 400 موظف بالإضافة للإداريين ولاعبين ومدربين وعمال، كما ان قانون الاستثمار بمثابة إنقاذ للأندية، ولتعتمد على نفسها بعيداً عن الدعم الحكومي، مطالباً من هيئة الرياضة المزيد من التسهيلات للمستثمرين والاندية.

احدث مجالات التسويق

على الصعيد ذاته اعرب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة حسام الصالح عن سعادته بإقامة هذا الملتقى الهام للحركة الرياضية كافة والاتحادات والاندية الرياضية، كذلك للوقوف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التسويق والاستثمار الرياضي، مؤكداً حرص الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام الدكتور حمود فليطح على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للحركة الرياضية من اجل تحقيق الفوائد المرجوة للنهوض بالحركة الرياضية.

كذلك تحدث الدكتور عبدالله السلمان من جامعة الكويت وخبير الاستثمار الرياضي انطونيو لويس، عن الجانب الاستثماري في الرياضة واهمية التوظيف البشري وتشريع القوانين وضخ الاستثمار الخارجي وجذب المستثمر وهو الاتجاه الصحيح للحكومة.