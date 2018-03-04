“المرشدات” تستضيف لقاء زهرات “التعاون” اليوم

أعلنت جمعية المرشدات الكويتية استضافتها اليوم فعاليات لقاء زهرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تحت شعار (خليجنا سجى) وتستمر حتى الثامن من مارس الجاري بهدف غرس روح المحبة والالفة بين زهرات الخليج.

وقالت رئيسة الجمعية ورئيسة لجنة مرشدات دول مجلس التعاون هند الهولي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس: ان اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بغية تحقيق المزيد من التقدم للحركة الكشفية والإرشادية في الدول الخليجية.

وأضافت ان اللقاء يتيح الفرصة لزهرات الخليج للتعارف في أجواء أسرية في إطار التعاون مع لجنة المرشدات الخليجية بهدف زيادة التواصل والتفاعل البناء بين الزهرات وغرس روح المحبة والألفة بينهن وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهن.

وأكدت أهمية حركة المرشدات والحرص على تنظيم أنشطتها وبرامجها في مختلف المراحل التعليمية منذ انطلاقة حركة المرشدات في دولة الكويت موضحة أن اللقاء سيكون له أكبر الأثر في تحقيق أهداف الحركة الإرشادية في الدول الخليجية.

وذكرت الهولي أن هذا اللقاء يحمل ويجسد في طياته هدفا تربويا جليلا واضحا وهو بث روح المحبة والتآلف بين زهرات الخليج الصغار إضافة إلى أنه يسهم في زرع روح المواطنة الخليجية التي بدأت منذ الصغر لتعمق روح المحبة للوطن.