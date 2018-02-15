“المركزي” السعودي يوقع اتفاقاً مصرفياً مع “ريبل” لتسوية المدفوعات

دبي – رويترز:

وقع البنك المركزي السعودي اتفاقا مع ريبل الاميركية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برنامج سلسلة الكتل في الوقت الذي بدأت فيه الجهات التنظيمية في الخليج استكشاف أشكال جديدة من التكنولوجيا المالية.

وقالت الشركة في بيان صدر مساء أول من أمس ان البرنامج التجريبي هو الاول من نوعه الذي يدشنه بنك مركزي ويسمح للبنوك في المملكة باستخدام برنامج ريبل للتسوية الفورية للمدفوعات المرسلة الى داخل وخارج البلاد.

وأضافت ريبل أن هذا سيسمح للبنوك السعودية بتنفيذ المعاملات الخارجية بطريقة أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية مضيفة أن البنك المركزي سيقدم التدريب للبنوك السعودية المهتمة بالبرنامج.

عبرت معظم الجهات التنظيمية في الخليج بشكل مبدئي عن تشككها ازاء التكنولوجيا المالية وفي العام الماضي حذر البنك المركزي السعودي المواطنين من تداول عملة بتكوين لانها خارج متناول جهات التنظيم المصرفي.

لكن البحرين الحريصة على تعزيز مكانتها كمركز مالي اقليمي تستكشف استخدام العملات الرقمية وفي الاشهر القليلة الماضية قامت الجهات التنظيمية في بعض أكبر الاقتصادات الخليجية بالامر نفسه.