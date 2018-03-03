“المركزي” ينفي أنباء تأجيل الوديعة السعودية

عدن – وكالات:

نفى البنك المركزي اليمني، صحة الأخبار التي تتداولها بعض وسائل الإعلام، عن تأجيل الوديعة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، والأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط وعمل المصرف من مركزه الحالي في عدن.

وأكد البنك في بيان، أنه بات يمارس دورة بكل كفاءة واستقلاليه، مشيراً إلى أن تلك الأخبار الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكمن العداء والحقد على الشعب اليمني، كون الأمر متعلق بالاقتصاد والذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

وشدد على أن الحقيقة هي الحرص الشديد على سرعة استكمال الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن التوقيع سيتم الأسبوع المقبل، وبحضور وسائل الإعلام.

وأشار إلى عقد جلسة المحادثات بين البنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ محمد منصور زمام ووزير المالية السعودي، الذى عبر عن تطلعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها فى الأسبوع المقبل، ليتسنى لوزارة المال سرعة توريد المبلغ للجهة التي تنص عليها الوثيقة.