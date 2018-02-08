الحمر: قطاع العمل الخيري يسير على خطى الأمير في خدمة المتعففين وتحقيق الريادة

أعلن البنك الكويتي للطعام – عن حصوله على تكريم من المركز الثقافي الاسلامي التابع لادارة الدراسات الاسلامية في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وذلك لدعم بنك الطعام برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .

وسلم ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية درعا تكريمية إلى أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر بحضور قيادات من وزارة الاوقاف والعاملين بالمركز الثقافي الاسلامي وبنك الكويتي للطعام .

وأعرب المشاركون في التكريم عن شكرهم لبنك الكويتي للطعام على حرصه على تعزيز مبدأ التعاون مع المؤسسات الخيرية وفي مجال العطاء والعمل الخيري والحفاظ على النعمة من الهدر والإتلاف، وفي المبادرات الوطنية التي يطلقها بنك الطعام على مدار العام لسد حاجة الفقراء والمحتاجين داخل الكويت.

وأكد المشاركون ان التكريم لا يوازي الجهود العظيمة التي يقدمها بنك الطعام في قطاع العمل الخيري خاصة بما يقوم بدوره الرائد في توزيع الصدقات والزكاة على مستحقيها بإيجابية عالية، ولا يتوقف دورها عند هذا الحد بل يتعداه الى التدريب والتثقيف والتوعية والتوجيه لهذه الفئات حتى تتمكن من النهوض والسير قدما في مجالات التنمية المجتمعية التي هي اساس نهضة الوطن ورخائه واستقراره.

من جانبه أشاد أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر بالدور الذي يقدمه المركز الثقافي الاسلامي في دعم مسيرة العلم والتعليم وتحفيظ كتاب الله ورعاية القرآن وأهله واستثمار كل الطاقات المتاحة لتعزيز دور الكويت في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.

واوضح سالم الحمر ان التكريم يأتي من باب التعاون بين بنك الطعام والمركز الثقافي الاسلامي في دعم وتطوير قطاع العمل الخيري بالكويت والسعي إلى تحقيق الريادة والتميز في قطاع العمل الخيري، ونشر أهميته بين جميع شرائح المجتمع .

وذكر الحمر أن قطاع العمل الخيري بالكويت يسير على خطى سمو الامير في خدمة المتعففين، والسعي إلى تحقيق الريادة والتميز في قطاع العمل الخيري، ونشر أهميته بين جميع شرائح المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك الكويتي للطعام يعتبر من أولى الجمعيات الخيرية التي تتخصص في تطوير وتقديم مختلف أنواع العمل الخيري بالكويت، مبينا أن إنجازات بنك الطعام ومشاريعه النوعية تعد خير دليل وشاهد على تحقيق الريادة بين الجمعيات واللجان الخيرية في الكويت.