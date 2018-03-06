أعلن المركز المالي الكويتي عن حصوله للعام الخامس على التوالي على جائزتي “أفضل مدير أصول في الكويت” و”أفضل بنك استثماري في الكويت” لعام 2017 ضمن جوائز مجلة إيميا فاينانس (EMEA Finance)، وهي من الجوائز المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، وذلك تكريما لسجله القوي في إدارة الثروات والاستثمارات. وتراعي مجلة إيميا فاينانس عدداً من معايير الأداء والعوامل التنظيمية عند اختيار الفائزين من بينها: الحصة السوقية، والنمو والابتكار، بالإضافة إلى الاستراتيجية المؤسسية، وتميز أداء المؤسسة، مقارنة بأداء الشركات النظيرة في المنطقة.

وقال بسام ناصر العثمان، نائب الرئيس التنفيذي في إدارة العقار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «نفتخر بالإنجازات التي يحققها “المركز” لكونها ثمرة جهود فريقنا وحرصه على اتباع سياسة استثمارية محكمة مع مراعاة التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى التزامنا بتحقيق أفضل النتائج لعملائنا من خلال دعم قراراتنا الاستثمارية بالأبحاث، والاستثمار في الأصول التي تتسم بالجودة، كما يرجع تميز أدائنا إلى إحاطتنا بمخاطر الاستثمار ومراجعتنا المستمرة لسياسة إدارة المخاطر للتأكد من مواءمتها لمتطلبات المناخ الاستثماري.

وأضاف العثمان: “نود أن نشكر القائمين على جوائز “إيميا فاينانس” على اختيار “المركز” كأفضل مدير أصول وأفضل بنك استثماري في الكويت. وإنما يعكس هذا الإنجاز جودة الخدمات المالية والتمويلية التي تنبع من تفاني فريق العمل المحترف في تحقيق أهدافنا الاستثمارية وتقديم استشارات مالية وتحاليل ذات قيمة مضافة وملائمة لعملائنا”.