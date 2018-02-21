قام المركز المالي الكويتي “المركز” مؤخرا بدعم الصندوق التعليمي لمبرة الأمل الخيرية، وهي جمعية خيرية تُعنى بمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم، بهدف دمج هذه الفئة في كافة مجالات الحياة. وتأتي رعاية “المركز” تأكيداً على حرصه المستمر على دعم جمعيات النفع العام التي تخدم المجتمع بكافة فئاته كجزء من ستراتيجيته

للمسؤولية الاجتماعية.

وقال مناف عبدالعزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي في “المركز”: “نؤمن في “المركز” بأهمية دعم كافة فئات المجتمع، وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.

ومن هذا المنطلق، جاءت رعاية “المركز” لمبرة الأمل الخيرية كونها إحدى الجمعيات الخيرية والإنسانية ذات السمعة الطيبة والدور الفاعل في مجال خدمة المجتمع وتعزيز قدرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم. وإننا نثمن دور مبرة الأمل وتفاني أعضائها وعملهم الدؤوب لتحقيق الأهداف الإنسانية لها”.

وأضاف الهاجري: “تأتي هذه الرعاية كجزء من ستراتيجية “المركز” للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال”.

من جهتها أعدت ألسي قطينة، الرئيس التنفيذي والرئيس المالي في مبرة الأمل الخيرية، عن تقدير مبرة الأمل للمسؤولين في “المركز” على إيمانهم برسالة المبرة الإنسانية واستمرار دعمهم السخي لأنشطتها معلقةً: “تعد مشاركة القطاع الخاص لدعم الأنشطة الإنسانية من أهم أسباب نجاحها في تأدية دورها.

ونتقدم بجزيل الامتنان “للمركز” على مساهمته في تحقيق أهداف المبرة التي تسعى لتوفير الأجواء النفسية والاجتماعية الصحية لهؤلاء الأطفال وأسرهم، وعدم إقصائهم، بل تحفيز المجتمع على قبولهم والاندماج معهم”.