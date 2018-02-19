ميكنة الإجراءات تحفظ حقوق العامل واستقبال الشكاوى مستمر في المحافظات

العصيمي: يمكن لأصحاب العمل والموظفين الاستعلام عن البلاغات عبر خدمة “أسهل”

كتب- فارس العبدان:

أعلن مدير إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المري عن اعتماد آلية جديدة لتسجيل بلاغات التغيب عبر مراحل محددة بـ 60 يوم بدلا من الـ90 المعمول بها حالياً موضحاً أن أقصى مدة لبلاغ التغيب 60 يوما , وتطبق وفق مراحل بالتنسيق مع وزارة الداخلية , وفي حال كان البلاغ يعتبر كيدي يرفع حتى لو تعدت مدته الـ 60 يوما.

وأضاف المري خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الخدمات الالكترونية المقدمة للعامل وصاحب العمل بشأن الشكوى وبلاغات التغيب بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في البلاد أن مدة الثلاثين يوم الاولى يبلغ العامل عبر رسالة على الهاتف “sms بوجود بلاغ ويراجع الإدارة وتقوم فرق التفتيش بالتنسيق مع الإدارة بزيارة متكررة للموقع لتأكد من جدية البلاغ .

وأشار الى ان المرحلة الثانية التي تصل من 31 إلى 60 يوما يتم ارسل رسالة أخرى للعامل بوجود بلاغ تغيب ويحق له خلال هذه المرحلة إجراء إلغاء نهائي للسفر قبل أن يتم تحويله إلى “الداخلية”.

ولفت الى تقليص فترة السماح بالقطع يصب في مصلحة العامل لكونه يقنن عمليات الابتزاز الحاصلة في بعض البلاغات، ويثبت جدية صاحب العمل مقدم البلاغ ويؤكد عدم الكيدية , حيث أن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل , مسؤولية الهيئة عموماً وقطاع حماية القوى العامة خصوصاً، الذي يقوم من خلال جميع إداراته بتوفير الحماية القانونية للعامل والمحافظة على حقوقه كافة التي كفلها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي.

واضاف انه خلال هذه المرحلة يحق للعامل رفع شكوى المستحقات المالية وجواز السفر وبعد مرور الـ60 يوما يحول إلى الداخلية مع الإبقاء على خاصية التأكد من عدم كيدية البلاغ.

وقال المري ان ميكنة الاجراءات تحفظ حقوق العامل ويبقى على تواصل دائم مع الهيئة حيث تنسق ادارة علاقات العمل مع باقي ادارات الهيئة بشأن مدة الشكاوي والتغيبات وعلم العامل بها والنتائج التي وصلت إليها بحكم أن هناك عدد ليس بالقليل من العمالة يراجع عدة مرات بعد انتهاء فترة السماح.

وأشار إلى أنه “بالتزامن مع اطلاق الخدمة الالكترونية التي ستكون متاحة للجميع، نحن مستمرون في العمل بالنظام القديم المتمثل في استقبال شكاوى العمالة عبر وحدات علاقات العمل الموجودة في جميع الإدارات بالمحافظات الست.

4 لغات

ومن جهتها، اكدت مديرة إدارة تقنية المعلومات رباب العصيمي أن بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة عامة وترتبط بالاستفسار عن وجود بلاغات تغيب عن طريق الرقم المدني أو رقم الجواز والجنسية قبل أن يتم أي إجراء الى جانب معرفة الجهة التي يتبع لها مبينة أن الخدمات تتوفر بعدة لغات وهي ” العربية والانجليزية والفرنسية والأوردو”.

واضافت فيما يخص بلاغات التغيب يمكن لأصحاب العمل والموظفين الاستعلام عن البلاغات إن وجدت عبر خدمة “أسهل” حيث يتم تسجيل البلاغ من خلال النظام وإرسال أمر تفتيش إلى الإدارة المختصة للتفتيش على العامل واسترجاع نتيجة البلاغ بشكل آلي مشيرة إلى أنه في حال كان العامل متغيب عند أول تفتيش، يتم ارسال أمر تفتيش اخر للتأكد واستلام النتيجة بشكل الياً.

وبدورها اكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة أسيل المزيد عزم الهيئة على اطلاق حملات توعوية للخدمات الإلكترونية الجديدة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ونشرات أخرى يتم توزيعها على العمال لبيان الكيفية التي من خلالها يمكن استخدام الخدمات المقدمة.